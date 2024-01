Mercato – Une piste en moins pour Noha Lemina

Dans l’impasse à la Sampdoria de Gênes, Noha Lemina devrait revenir au PSG avant d’être de nouveau prêté avant la fin du mercato. Ce ne sera pas à Lille.

Noha Lemina a réalisé une très belle présaison avec le PSG. Le jeune milieu offensif (18 ans), encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec son club formateur, avait été prêté à la Sampdoria de Gênes afin d’avoir du temps de jeu, qu’il n’aurait pas forcément eu avec les Rouge & Bleu. Mais son aventure en Italie ne se passe pas comme prévu. Avec l’équipe première, il n’a joué que 15 minutes, lors de la deuxième journée de Serie B le 30 août dernier. Depuis, il ne joue qu’avec l’équipe U19 (9 matches, 2 buts, 540 minutes de jeu). Lors de son prêt, l’objectif était de le faire jouer avec l’équipe première afin qu’il emmagasine de l’expérience au plus haut niveau.

Lille plus dans la course pour le titi

Avec sa situation, le cassage de son prêt en Italie a été acté. Le PSG cherche une solution pour le prêter de nouveau lors de la deuxième partie de saison. Il y a quelques semaines, on évoquait la piste menant à Wolverhampton, où il aurait pu retrouver son grand frère, Mario. Mais cette piste semble avoir pris du plomb dans l’aile. Ce matin, on évoquait un titi fortement courtisé. Lille, Amiens (Ligue 2), Le Mans (National) et Stuttgart s’intéressent à Noha Lemina. Mais une piste semble s’être refermée. Selon les informations de l’Equipe, le titi du PSG ne devrait pas rejoindre Lille avant la fin du mercato, dans cinq jours. Le quotidien sportif explique que le LOSC n’a pas souhaité développer davantage cette piste. « Lemina et son entourage sont toujours en discussion avec d’autres clubs français« , conclut l’Equipe.