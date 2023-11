Le mercato hivernal pourrait être actif pour le PSG. Après la révolution de l’été 2023, quelques portes de sorties pourraient s’ouvrir au mois de janvier prochain. C’est en tous cas l’option qui semble se poser sur la table pour Layvin Kurzawa.

Après huit années en Rouge & Bleu, l’aventure parisienne pourrait prendre fin pour Layvin Kurzawa. Entre les hauts et les bas, en passant par un prêt à Fulham non concluant, le latéral gauche de 31 ans aujourd’hui est sujet de discussions afin de lui trouver une porte de sortie dès cet hiver. En effet, s’il est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin prochain, le Français pourrait ne pas aller au bout de son bail le liant au club de la capitale. Pour cela, ce dernier devra, contrairement aux dernières fenêtres de transfert, accepter de revoir son salaire à la baisse. Sous les cieux parisiens, Layvin Kurzawa semble être apprécié en interne par Luis Enrique et son staff, malgré un temps de jeu quasi-nul. Depuis le début de saison, l’ancien de l’AS Monaco a souvent figuré dans le groupe en championnat, jusqu’à disputer ses seules minces minutes de jeu le 21 octobre dernier au Parc des Princes face à Strasbourg (victoire 3-0) en foulant la pelouse 8 minutes.

En plus de sa situation personnelle, la volonté des dirigeants du Paris Saint-Germain de recruter un latéral gauche met de l’eau au moulin à la piste d’un départ cet hiver pour Layvin Kurzawa. C’est en tous cas ce qu’affirment les dernières informations de nos confrères du journal Le Parisien, qui avancent également un potentiel mouvement pour Hugo Ekitike au mois de janvier prochain.