Mercato : Wijnaldum s’est engagé avec Al Ettifaq

Au cours de ce mercato estival 2023, le PSG s’est largement renforcé avec pas moins de douze recrues. Cependant, dans le sens des départs le club de la capitale s’est également montré actif. Aujourd’hui, c’est au tour de Georginio Wijnaldum de plier bagage.

Arrivé au PSG libre de tout contrat au cours de l’été 2021, Georginio Wijnaldum quitte le club de la capitale après deux saisons. S’il n’est jamais parvenu à convaincre et s’imposer comme une évidence dans l’entrejeu Rouge & Bleu, le Néerlandais rejoint donc l’Arabie Saoudite et plus précisément le club d’Al Etiffaq, entraîné par Steven Gerrard. L’occasion pour Georginio Wijnaldum de retrouver son ancien coéquipier à Liverpool, Jordan Henderson. Selon Fabrizio Romano, le transfert s’est fait à hauteur de 10 millions d’euros. La traditionnelle visite médicale a été faite ce samedi matin et le contrat qui attend le désormais ex-parisien est de trois ans selon Bruno Salomon. L’officialisation ne devrait donc plus tarder.