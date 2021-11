Après le match contre Bordeaux samedi soir (21 heures, Canal Plus Décalé), la trêve internationale va prendre place pendant une dizaine de jours. Une trêve qui va concerner un très grand nombre de joueurs du PSG. Actuellement blessés, Leandro Paredes et Lionel Messi ont quand même été appelés par Lionel Scaloni – le sélectionneur de l’Argentine – pour les matches de qualifications à la Coupe du Monde contre l’Uruguay (13 novembre) et le Brésil (17 novembre). Pour rappel, la Pulga souffre d’une gêne aux ischio-jambiers et au genou alors que le milieu de terrain souffre d’une lésion du quadriceps et devait faire son retour après la trêve internationale même si l’évolution de sa blessure est plutôt satisfaisante selon le dernier point médical des Rouge & Bleu. Un troisième parisien a été convoqué pour ce rassemblement, Angel Di Maria.

La liste de l’Argentine