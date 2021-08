Messi a parlé hier soir avec Pochettino, le PSG veut le signer (The Independent)

Lionel Messi a parlé hier soir avec Mauricio Pochettino d’un éventuel transfert au PSG, le club français cherchant maintenant un moyen de le recruter. C’est ce qu’affirme The Independent. Oui, le Paris Saint-Germain cherche à recruter la star argentine libre. Bien plus qu’un Manchester City qui se concentre sur la signature de Jack Grealish avec un transfert record en Angleterre de 100 millions de livres (environ 117 millions d’euros).

“Il y a eu des pourparlers directs avec Pochettino jeudi soir. Cela alors que le PSG avait précédemment indiqué que les exigences de Messi pourraient être trop élevées. Paris souhaite maintenant faire le transfert.” En outre, le journal The Independent rapporte sur son site que Manchester City, après avoir vraiment tenté de signer Lionel Messi l’année dernière, pense que l’opportunité est passée. “Le PSG semble actuellement être l’option la plus viable chez les rares clubs à pouvoir payer le salaire de Messi”, lit-on. “Il est peu probable qu’il obtienne le salaire qu’il a reçu à Barcelone, mais il pourrait toujours gagner jusqu’à 500.000£ par semaine, en fonction des opportunités économiques qui s’offrent. Tout club signant Messi signerait en fin de compte l’une des personnalités les plus commercialement attrayantes du sport, compensant le coût élevé de tout package salarial. Une autre option est la MLS, l’Inter Miami ayant déjà eu de longues discussions avec le clan Messi dans le passé.”