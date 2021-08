Messi au PSG ? La revue de presse espagnole sur le sujet

Le Barça et Lionel Messi ont rompu hier après vingt années ensemble. Une énorme surprise. Un choc qui a secoué la planète. De nombreuses zones de flou demeurent sur le pourquoi du comment. Il n’y a eu aucun autre argument avancé que la déclaration convenue entre le club et le joueur dans laquelle sont invoqués des éléments financiers par rapport à Laliga. Toutefois il y aurait d’autres raisons, sans évidemment ignorer l’aspect lié à la masse salariale du club, comme la question de la compétitivité du Barça. Ce pourquoi le président Joan Laporta aura l’occasion de répondre à 11 heures dans une conférence de presse.

Selon Sport, Lionel Messi a été lui-même surpris. Pour le clan de l’Argentin, tout était acté, et il devait signer avant de reprendre l’entrainement aujourd’hui. Mais le Barça a exigé que son salaire passe en dessous du nouveau plafond salarial faute de quoi leurs chemins se sépareraient. “Des sources proches de la famille Messi assurent que l’attaquant n’a parlé à aucun autre club officiellement jusqu’à présent, car il était convaincu qu’il finirait par signer sa prolongation de contrat. Malgré tout, l’international argentin est clair qu’il continuera à évoluer au plus haut niveau dans une équipe européenne, il va donc désormais s’asseoir pour écouter toutes les offres à venir ou celles qui étaient restées dans les tuyaux en raison de sa volonté manifeste de continuer à défendre le maillot Blaugrana pendant encore plusieurs années“, ajoute le journal barcelonais Sport.

Lionel Messi peut-il rebondir au PSG ? Le Mundo Deportivo le pense. “L’avenir de Leo Messi a pris un tournant radical, et après avoir quitté presque définitivement le FC Barcelone, à Paris, ils ont réagi avec optimisme et ont repris l’initiative pour signer l’Argentin. Vêtir Messi aux couleurs du PSG est une envie du club français depuis bien longtemps. Et bien qu’il y a quelques mois il semblait avoir renoncé, la vérité c’est que dans les bureaux du PSG on n’a jamais définitivement fermé l’option Messi“, écrit le Mundo Deportivo. “L’argent n’est pas un problème et le plus important est de convaincre Leo du projet. La photo publiée par Neymar dans laquelle on voyait Leo Messi avec Ángel Di Maria, Marco Verratti, Leandro Paredes et le Brésilien, tous des joueurs du PSG, a été comprise au club comme un clin d’œil pour une potentielle signature. Maintenant, il faudra voir si cette photo avait une grande signification ou s’il s’agissait d’une simple anecdote lors d’une fête de vacances où différents footballeurs et amis se sont rencontrés.”

Pour le journal sportif madrilène AS, le PSG est “le grand favori” pour accueillir Lionel Messi. Nasser al-Khelaïfi “a toujours eu Messi pour rêve et maintenant il est plus proche que jamais. Il n’a aucun problème financier pour offrir le salaire qu’il demande, même s’il devra peut-être se passer d’une grande star pour lui faire de la place. Les projecteurs sont braqués sur Mbappé, à un an de la fin de son contrat, et avec un Madrid à l’affût. Un autre facteur important est Neymar. Le Brésilien, ami proche de Messi, qui a récemment prolongé en échange d’un projet sportif de premier plan à construire autour de lui”, peut-on lire. “Il n’a jamais caché son envie de rejouer avec Messi et, malgré les tentatives du Barça de les réunir, il semble qu’on soit plus proche que cela se passe à Paris. Il y a des compatriotes comme Paredes et Di María qui le mettraient à l’aise, ainsi que de bonnes recrues, attirantes comme Ramos ou Donnarumma.”

“Le premier candidat, a priori, c’était le PSG, mais les plans du Qatar n’étaient plus de signer Leo”, tempère Marca. “Ils se concentrent sur la prolongation de contrat de Mbappé, qui est l’objectif numéro un. Ni au Qatar ni à Paris on ne se doutait de la bombe qui allait tomber.“ Bref, tout le monde a été surpris et se frotte les yeux. Nous vous proposons une vidéo avec toutes les informations de la nuit :