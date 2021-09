Les chiffres clés avant Metz / PSG

Ce mercredi soir, le PSG a de nouveau rendez-vous avec la Ligue 1. Après leur succès glané sur le fil face à l’Olympique Lyonnais, les hommes de Mauricio Pochettino se déplacent sur la pelouse du FC Metz, la lanterne rouge, pour le compte de la 7ème journée de Ligue 1. Et à quelques heures du coup d’envoi de cette rencontre, le club parisien a partagé quelques chiffres liés au passif entre ces deux équipes via son site officiel.

Niveau bilan des oppositions entre le PSG et le FC Metz, la balance penche assez nettement en faveur des Rouge et Bleu : c’est le 80e match entre ces deux équipes et Paris s’en tire avec 46 succès, 15 nuls et seulement 18 revers. Metz est la troisième équipe la plus défaite par les Parisiens derrière Saint-Etienne (49) et Nantes (48). Mieux, le club de la capitale reste sur une série de 11 victoires de rang face à son adversaire du jour. Ce sera également le 1800e match du PSG au sein de l’élite hexagonale pour un bilan de 959 succès, 468 nuls et 472 revers.