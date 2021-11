Messi devrait être titulaire avec l’Argentine contre l’Uruguay

La situation de Leo Messi a fait jaser ces derniers jours en France et en Argentine, pourtant le joueur devrait bel et bien jouer avec sa sélection bien qu’il ait été préservé par son club lors des deux derniers matches qui ont précédé la trêve internationale. En effet comme l’indique le média Olé, si le joueur a traversé l’Atlantique, « c’est parce qu’il a toujours su qu’il était là pour jouer, personne ne connaît mieux son physique que lui. Il suffisait d’attendre ses performances à l’entraînement pour savoir que la gêne au genou gauche et aux ischio-jambiers de la même jambe, qui lui a fait rater deux matchs au PSG, ne l’affecte plus aujourd’hui ».

Le quotidien local fait une chronologie de sa semaine et de l’évolution positive de l’état de santé du joueur avec dès le lundi, le jour de son arrivée au pays, Messi qui « se déplaçait différemment », mais « avec de bonnes sensations ». Le mardi, il ajoutait 35 minutes à son entrainement avec ses coéquipiers. Enfin ce mercredi, il a pu faire la séance complète et donc la terminer avec le groupe. Le média l’affirme avec certitude : Le numéro 30 du PSG débutera le match face à l’Uruguay. Et quatre jours plus tard, si tout se passe bien, il espère également être sur la pelouse en tant que titulaire contre le Brésil.

Du côté de TYC Sports, on émet davantage de réserves sur une titularisation du sextuple Ballon d’Or. Le site internet explique que l’idée initiale de Scaloni était que le joueur ait une limite de minutes contre l’Uruguay, soit dès le début du match, soit en rentrant en cours de partie. Mais « comme il n’a pas encore montré de gêne physique, tout dépendra de son évolution pour savoir combien de temps il jouera à Montevideo« . Puis, mardi prochain contre le Brésil, à San Juan, il sera sans aucun doute titulaire.