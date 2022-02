Messi doit se mettre au diapason de Mbappé selon Da Fonseca

Après la victoire du PSG contre le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions (1-0), toutes les éloges ont été pour Kylian Mbappé. De son côté, son coéquipier Lionel Messi a été vigoureusement critiqué par la presse française. Et pourtant, l’attaquant argentin n’a pas réalisé une si mauvaise performance dans le jeu. Invité dans l’émission Rothen s’enflamme, Omar Da Fonseca défend son idole et pense que la ‘Pulga’ doit bonifier Mbappé pour progresser à Paris.

« Je n’ai pas compris que Messi n’ait pas laissé le penalty à Mbappé. Il a encore cette faculté de savoir qu’il doit bonifier Mbappé. Messi est une icône, il n’a plus rien à prouver. Maintenant il a changé, il a dribblé tellement de joueurs dans sa carrière. On aimerait qu’il arrive à dribbler le temps (34 ans) mais ça il ne peut pas malheureusement. Il nous a tellement habitué à des choses impossibles qu’aujourd’hui on a l’impression que ce qu’il fait est banal. Tout le monde veut jouer comme Messi, sauf que lui joue comme personne. Il est vrai que maintenant son jeu est plus prévisible. Mais même si ses facultés diminuent, il restera un génie. Le 3 de L’Équipe c’est une exagération et ça le tire vers le bas. »

🗣💬 "Pour moi, ça reste un génie. Il nous a donnés tellement d'envie et de désir qu'on veut qu'il casse tout le temps la baraque. Quand il va arrêter, les poteaux de corner et les ballons vont pleurer."



