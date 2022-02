Cet été, faute de prolongation avec le FC Barcelone, Lionel Messi a décidé de tenter l’aventure hors de son club de toujours en paraphant un bail avec le PSG. Un sacré coup d’un point de vue image pour le club de la capitale, qui peine quelque peu néanmoins à se concrétiser sur le terrain pour l’heure. La Pulga, nouvelle figure de proue parisienne, fera la une du prochain numéro du magazine du PSG, l’occasion pour lui de livrer ses clés de la réussite pour aller glaner la Ligue des Champions ainsi que son avis sur le niveau global de la Ligue 1.

Dans un premier temps, Lionel Messi a évoqué la difficulté intrinsèque à cette compétition continentale tant convoitée : « C’est compliqué de gagner la Ligue des champions. Compliqué, parce que c’est une compétition qui rassemble les meilleures équipes, et où le moindre détail, la moindre erreur peut vous éliminer. Je crois que nous avons une équipe qui peut essayer de la gagner. Nous sommes excités à cette idée et nous espérons vraiment y arriver, mais nous devons prendre les choses tranquillement. »

Ensuite, le numéro 30 du PSG a donné son avis sur l’élite hexagonale, lui qui juge que le club de la capitale a joué un grand rôle dans son évolution : « Ce championnat a beaucoup progressé ces dernières années. Le PSG y a beaucoup contribué. Le club a sensiblement augmenté la visibilité de la Ligue 1 dans le monde. Aujourd’hui, c’est un championnat très compétitif, où n’importe quelle équipe est capable de te battre et de te faire mal. Je vois le championnat de France comme une compétition de plus en plus équilibrée. »