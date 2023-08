Messi et Mbappé dans le top 10 des meilleurs joueurs UEFA

Comme chaque année, l’UEFA décerne ses distinctions individuelles. Le PSG n’est pas le club le plus représenté mais arrive à placer Kylian Mbappé et Leo Messi dans le top 10 UEFA.

La saison 22/23 n’a pas été des plus réussies pour le PSG. Entre résultats sportifs décevants et problèmes extra-sportifs, l’exercice récent n’inspire pas l’admiration. Dans ce marasme, deux individualités parisiennes sont sorties du lot aux yeux de l’UEFA. Les joueurs sont classés grâce à un système de points attribués en fonction des votes. Ces mêmes votes se basent sur les performances des joueurs en club ainsi qu’en sélection nationale. Par exemple, Cristiano Ronaldo n’est pas éligible à ce titre n’évoluant pas, lors de la saison écoulée, en Europe. Avec une Coupe du Monde qui s’est jouée en hiver et une saison riche en rebondissements, le classement ne manque pas créer la polémique.

Image : Photo Sipa / Chine Nouvelle

Messi dans le top 3, Mbappé hors du top 5

Parmi tous les joueurs européens, une poignée d’entre eux a été retenue pour faire parti de l’élite. Manchester City domine le tableau avec 4 joueurs placés dans le top 10. Les premiers résultats sont officiels et le classement de la 4ème à la 11ème place est connu :

Classement Top 4 à Top 11 joueurs UEFA – UEFA.com

Kylian Mbappé se classe donc sixième après une saison marquée par sa campagne de Coupe du Monde de très haut niveau et son triplé en finale. Il finit la saison en étant meilleur buteur de la compétition qui s’est jouée au Qatar, et du championnat de France. Malheureusement pour lui, l’élimination prématurée en Ligue des Champions ainsi qu’en Coupe de France jouent contre lui. Lionel Messi quant à lui se hisse dans le top 3 aux cotés d’Erling Haaland et Kevin De Bruyne. Vainqueur de la Coupe du Monde face à son ancien coéquipier Mbappé, il est également lauréat du titre de meilleur joueur du tournoi. Le septuple Ballon d’Or finit meilleur passeur de Ligue 1 et remporte la Finalissima. Assez d’arguments pour l’UEFA afin de le voir si haut. Les résultat finaux seront eux connus le 31 août à l’occasion des tirages au sort de la Ligue des Champions.