Le PSG se déplace ce dimanche sur le pelouse de l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 11e journée de la Ligue 1. Auteur d’un début de saison quasi-parfait, les Rouge & Bleu auront la possibilité de prendre jusqu’à 13 points d’avance sur son adversaire du soir après le Classique. Leo Messi va connaître son premier choc face à l’OM sous les couleurs parisiennes, et une grande performance pourrait lui donner des points supplémentaires la course dans l’obtention du Ballon d’Or. Pour ses anciens coéquipiers Luis Suarez, au Barça, et Javier Zanetti, en équipe nationale, le numéro 30 mérite de remporter cette récompense individuelle. Les deux joueurs se sont confiés au média Olé

« Je pense que Leo mérite d’être le Ballon d’or parce qu’il a connu une année spectaculaire sur le plan personnel bien qu’il n’ait gagné que la Coupe du Roi avec Barcelone. Sur le plan personnel, il a été le meilleur buteur et le meilleur passeur de son équipe dans la Liga, en gagnant ensuite la Copa America en étant également le meilleur buteur de la compétition ce qui augmente ses chances de l’avoir« , a déclaré l’attaquant uruguayen.

Javier Zanetti pense aussi de la même manière : « Messi doit gagner la Ballon d’Or parce qu’il est toujours un joueur différent des autres, toujours décisif et capable de créer du déséquilibre. Nous parlons de l’essence du football. Ses chiffres sont impressionnants depuis qu’il a commencé à jouer au football, que ce soit en Europe ou en équipe nationale d’Argentine. Et maintenant, après avoir attendu si longtemps en tant que capitaine et leader technique de l’Albiceleste, il a réussi à gagner la Copa America et à rendre tout un pays heureux.«