Ce dimanche (20h45, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Vélodrome pour y défier l’Olympique de Marseille dans le cadre du premier Clasico de la saison. Un match que les supporters des deux clubs attendent avec impatience. Dès que le calendrier de la nouvelle saison de Ligue 1 sort, c’est le premier match que l’on recherche. Cette saison, les Rouge & Bleu comptent déjà 10 points d’avance sur son rival historique et pourrait donc en compter…13 avec un succès ce week-end. Mais depuis plusieurs années, ce choc semble moins cristalliser les tensions entre les deux équipes. Peut-on toujours appeler ce match « un choc » avec l’écart entre les deux équipes sur le terrain et dans les classements depuis plus de 10 ans ?

Pour les supporters, oui

Même si les Parisiens dominent depuis plusieurs années les Clasicos (19 victoires, 3 nuls et 2 défaites), ces rencontres entre le PSG et l’OM sont celles qui sont les plus attendues par les supporters des deux clubs. La semaine avant chaque rencontre ne tourne qu’autour de ça. S’il y a un match avant ce « Classique » – au Parc ou au Vélodrome – des chants hostiles à l’encontre de l’autre club sont entonnés. Sur les réseaux sociaux, ça se chambre aussi beaucoup. Les Ultras préparent toujours des tifos majestueux qui ornent les tribunes les soirs de matches. Le jour du match, la boule au ventre est présente toute la journée. Les supporters veulent évidemment une victoire de leur équipe. Si dans une saison, il n’y a pas de titre, mais une victoire lors du Clasico, c’est une saison réussie. On a pu le voir la saison dernière lorsque les Phocéens se sont imposés au Parc des Princes, 10 ans après. Sans aucun doute le Classico, Classique ou Clasico – peu importe comment on l’appelle – est toujours à part dans le cœur des supporters dans une saison.

Pour les joueurs, aussi mais…

Il ne faut pas se le cacher, les Classicos des années 2010 ne sont plus les mêmes que lors des années 90 où les joueurs des deux équipes ne pouvaient pas se « blairer » et qu’ils n’hésitaient pas à y aller de bon cœur dans les duels avec des tacles souvent assassins. Depuis plusieurs années, avec l’arrivée de joueurs étrangers et le fait que d’autres soient moins identifiés aux clubs, les matches sont moins engagés. Certains joueurs des deux équipes s’apprécient dans la vie (Mbappé et Thauvin par exemple). Seul Alvaro Gonzalez, qui se dit marseillais pur souche – juste pour espérer que les Phocéens l’aiment – s’embrouille avec Neymar dans le but d’exister dans le football. Mais les joueurs connaissent l’importance de ces rencontres aux yeux des supporters et à chaque interview, ces derniers répètent à quel point c’est un match important et qu’ils veulent le gagner pour rendre heureux leurs fans. Même si c’est peut-être un peu moins qu’avant, les deux équipes connaissent l’importance de ce match.

Malgré la domination du PSG depuis l’arrivée de QSI, c’est toujours un match à part

Depuis l’arrivée de QSI, le PSG domine le Classico dans les statistiques, mais cela ne lasse pas les supporters. Petit point sur le bilan de ces dix dernières années.

Victoires: 19

Nuls : 3

Défaites : 2

Buts pour : 52

Buts contre : 26

Le PSG a enchaîné 10 victoires consécutives lors des classicos entre le 31 octobre 2012 au 21 mai 2016. Une série stoppée par un match nul 0-0 le 23 octobre 2016 en Ligue 1.

Depuis l’arrivée de QSI à la tête des Rouge & Bleu, le club de la capitale termine toujours devant l’OM en Ligue 1 avec des écarts de points assez important entre les deux équipes.

Saison 2011-2012 : 31 points d’écart (PSG 2e, Marseille 10e)

: 31 points d’écart (PSG 2e, Marseille 10e) Saison 2012-2013 : 12 points d’écart (PSG 1er, Marseille 2e)

: 12 points d’écart (PSG 1er, Marseille 2e) Saison 2013-2014 : 29 points d’écart (PSG, 1er, Marseille 6e)

: 29 points d’écart (PSG, 1er, Marseille 6e) Saison 2014-2015 : 14 points d’écart (PSG 1er, Marseille 4e)

: 14 points d’écart (PSG 1er, Marseille 4e) Saison 2015-2016 : 48 points d’écart (PSG, 1er, Marseille 13e)

: 48 points d’écart (PSG, 1er, Marseille 13e) Saison 2016-2017 : 25 points d ‘écart (PSG 2e, Marseille 5e)

: 25 points d ‘écart (PSG 2e, Marseille 5e) Saison 2017-2018 : 16 points d’écart (PSG, 1er, Marseille 4e)

: 16 points d’écart (PSG, 1er, Marseille 4e) Saison 2018-2019 : 30 points d’écart (PSG 1er, Marseille 5e)

: 30 points d’écart (PSG 1er, Marseille 5e) Saison 2019-2020 : 12 points d’écart (PSG 1er, Marseille 2e, saison raccourcie en raison du Covid-19, 28 matches pour l’OM, 27 pour le PSG)

: 12 points d’écart (PSG 1er, Marseille 2e, saison raccourcie en raison du Covid-19, 28 matches pour l’OM, 27 pour le PSG) Saison 2020-2021 : 22 points d’écart (PSG, 2e, Marseille 5e)

Ce dimanche, il s’agira du 101e classico de l’histoire (toutes compétitions confondues). Et le bilan est à l’avantage des Rouge & Bleu (46 victoires, 20 nuls et 34 défaites, 145 buts pour, 118 contre). Malgré l’écart de niveau depuis dix ans, êtes-vous toujours autant exister de ces PSG / OM ou OM / PSG ? Comment sentez-vous celui de dimanche ? A vos claviers.