Messi mis à l’honneur en Argentine

C’est la trêve internationale et les joueurs du Paris Saint-Germain sont avec leur sélection respective. Très critiqué depuis quelques semaine et surtout depuis l’élimination du PSG en Ligue des Champions, Lionel Messi a retrouvé la sélection argentine. Le champion du monde 2022 remet les pieds en Argentine trois mois après avoir remporté la Coupe du monde. La fédération argentine de football a tenu à lui rendre hommage.

Centre d’entraînement Lionel Andrés Messi

Les célébrations et les hommages se succèdent pour le Pulga depuis que le pays a remporté sa troisième étoile. Ce samedi, les locaux sportifs de l’Association argentine de football (AFA) située à Ezeize, portent désormais le nom de l’attaquant de 35 ans : « Centre d’entraînement Lionel Andrés Messi ». Cet hommage prouve le respect que voue le peuple argentin à Messi. « Je pense que c’est le plus bel hommage que nous pouvons rendre au meilleur joueur du monde » a déclaré le président de l’AFA, Claudio Tapia. Par ailleurs le centre d’entraînement sera bientôt rénové et comportera un hôtel de trois étages, un centre d’entraînement technologique performant, une salle de récupération et un auditorium pour 360 personnes.