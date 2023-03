Laporta en remet une couche sur Messi et le PSG

L’avenir de Lionel Messi fait beaucoup parler. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, celui-ci fait notamment l’objet d’une cour assez assidue du FC Barcelone.

Au sortir de la Coupe du monde, plusieurs sources, continentales et argentines, nous expliquaient que Lionel Messi avait finalement pris sa décision. Sa future prolongation avec le PSG paraissait ainsi en très bonne voie. Néanmoins, depuis, les choses ont quelque peu évolué et la Pulga ne serait plus si sûre de vouloir poursuivre l’aventure en rouge et bleu. Pour sa part, le club de la capitale aimerait conserver sa superstar, même si rien n’est encore arrêté de manière définitive non plus de ce côté-ci.

Joan Laporta veut parler avec Messi

Des rumeurs venant d’Espagne font également état d’un désir grandissant du FC Barcelone de rapatrier Lionel Messi. Une opération très difficile sur le papier étant donné les finances catalanes. Toutefois, Joan Laporta, dès qu’il en a l’occasion, s’exprime et affiche sa volonté de voir revenir la légende argentine. Nouvel exemple ce jour. Dans des mots relayés par Relevo, le président du club culé a, une énième fois, fait un appel du pied à Lionel Messi. « Lionel Messi est le meilleur joueur de l’Histoire. Il a été le joueur le plus important de l’Histoire du Barça. Je dois faire très attention à ce que je dis. Messi est un joueur du PSG et je dois avoir du respect. Léo sait que nous le portons dans nos cœurs. La situation dont j’ai héritée en arrivant à la présidence n’était pas bonne du tout et j’ai dû prendre une décision dont je ne suis pas satisfait. Je dois trouver un moyen d’améliorer la relation entre Messi et le Barça. Nous verrons ce qu’il va se passer, mais il sait que les portes du Barça lui seront toujours ouvertes.