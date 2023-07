Si le Paris Saint-Germain cible encore plusieurs joueurs, notamment en attaque, après avoir officialisé ses 6 recrues du début de mercato, le club de la capitale regorge encore de jeunes pistes. Après Xavi Simons, Gabri Veiga ou encore Bradley Barcola, c’est au tour de Estevao Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, autrement dit Messinho, de figurer dans la liste du PSG. Hormis le club de la capitale, d’autres écuries sont à l’affût sur le Brésilien de 16 ans, notamment le Barça, mais Paris aurait déjà fait une offre de 50 millions d’euros pour le joueur.

Le Paris Saint-Germain s’est déjà pas mal renforcé dans cette première partie de mercato, en actant la signature de six recrues (Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez et Cher Ndour), et souhaite encore poursuivre son marché des transferts avec la signature d’un 9 et d’un ailier droit. Pour ce dernier poste, la piste principale demeure Bernardo Silva, dont le dossier serait bloqué par Manchester City mais le club de la capitale devrait tout faire pour s’adjuger les services du Portugais. Plus récemment, les Rouge & Bleu ont fixé une nouvelle piste, prioritaire pour Luis Enrique, celle de Bradley Barcola, jeune attaquant de 20 ans formé à l’Olympique Lyonnais. Cependant, une autre piste parisienne pourrait faire son apparition rapidement et défrayer la chronique, compte tenue du potentiel et du prix évoqué.

A voir aussi : Le numéro 9 au PSG : méli-mélo de profils

Messinho, nouveau bijou brésilien

En effet, comme l’indique Mundo Deportivo, le Paris Saint-Germain serait à l’affût d’un jeune brésilien de 16 ans, évoluant à Palmeiras, un certain Estevao Willian, dit Messinho. Un surnom donné par les médias brésilien de par son talent et son potentiel à devenir le prochain Lionel Messi. Mais qui dit Pulga, dit Barça et le club catalan est aussi un club où pourrait atterrir le jeune ailier droit. Bien que le joueur n’ait pas encore réellement effectué ses débuts professionnels avec son club, le natif de Franca attire le FC Barcelone et le directeur sportif du club, Deco, qui est en contact avec l’agent du joueur : André Cury, agent également de Vitor Roque, recruté par les Cules cette semaine. Le quotidien sportif espagnol révèle que cet intérêt catalan pourrait être contrarié par le PSG, qui aurait déjà effectué une offre à Palmeiras, une offre de 50 millions d’euros.

A seulement 16 ans, Messinho affole la presse brésilienne, et maintenant espagnole. Dans une interview donnée en juillet 2022 à Mundo Deportivo, le Brésilien indiquait que son rêve était de jouer pour le FC Barcelone, pour suivre les traces de son idole : Leo Messi. Très tôt, l’attaquant a été une figure médiatique au Brésil. Loué pour son « super talent, depuis 2007. C’est un spectacle, le prochain Ballon d’Or » (dixit son agent, André Cury), le joueur avait signé un contrat de sponsoring avec Nike à l’âge de 10 ans ! Possédant déjà un bon palmarès en jeune, avec une Coupe du Brésil U17 et un championnat du Brésil en U15 et en U17, Estevao Willian est sous contrat avec Palmeiras jusqu’en 2026, et possède une clause libératoire à hauteur de 60 millions d’euros.