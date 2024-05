FC Metz / PSG : L’arbitre de la rencontre désigné

Dimanche soir, le PSG jouera le dernier match de championnat de sa saison. L’arbitre de la rencontre entre le club de la capitale et Metz a été désigné.

Pour le compte de la 34ème journée de Ligue 1 Uber Eats, les Rouge & Bleu iront défier le FC Metz au Stade Saint-Symphorien. Il s’agira du dernier match de championnat de la saison 2023/2024 pour le Paris Saint-Germain, mais surtout de l’ultime rencontre de Ligue 1 pour Kylian Mbappé dans l’Hexagone. Paris, qui a été sacré champion de France pour la 12ème fois devant son public au Parc des Princes, voudra terminer la saison de la meilleure des manières. En ligne de mire, la finale de la Coupe de France le samedi 25 mai contre l’OL. L’arbitre de cette partie dans le Grand Est, a été dévoilé.

Un ancien joueur professionnel

Selon le site officiel de la Ligue 1, il s’agit de Gaël Angoula, ancien défenseur passé par Nîmes, Angers et Bastia. C’est d’ailleurs sous les couleurs corses qu’une altercation avait eu lieu entre lui et un certain Zlatan Ibrahimovic. Depuis, il s’est reconverti dans l’arbitrage, et n’a que très peu d’expérience, en témoigne ses 12 matchs de Ligue 1. Il n’a arbitré le PSG qu’une seule fois : lors du match nul 1-1 entre Paris et Clermont, le 6 avril dernier. Il sera assisté par Nicolas Rodrigues et Thomas Luczynski. Azzedine Souifi sera le quatrième arbitre. Dominique Julien et Stéphane Bré officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.