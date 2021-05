Meunier : “Neymar est un gars simple dans la vie privée”

Thomas Meunier a passé quatre ans au PSG (2016-2020). Le latéral droit n’a pas laissé que de bons souvenirs aux supporters parisiens, offrant des hauts et des bas dans ses prestations sur les débats. Son franc-parler lui a aussi souvent valu des réprimandes. Dans une interview accordée à Goal et Spox, l’international belge est revenu sur son passage à Paris. Extraits choisis.

Son statut de stars

Meunier : “D’après mon expérience, cela dépend vraiment de l’emplacement. À Bruges, les gens sont très respectueux et presque trop timides pour demander une photo lorsqu’ils vous rencontrent dans la rue. La vie là-bas en tant que joueur de football était absolument merveilleuse. À Paris, cependant, cela a beaucoup changé et j’ai eu de grandes difficultés avec cela car cette dimension était complètement nouvelle pour moi. Il n’y a qu’un seul grand club dans cette immense ville sur lequel toute l’attention se concentre. Peu importe où je suis allé, j’ai été reconnu. Les gens ont été beaucoup plus directs et plus agressifs au moment de m’approcher pour obtenir ce qu’ils voulaient. À cet égard, j’ai le sentiment que les jeunes générations en particulier pensent pouvoir vous traiter comme un copain car elles vous connaissent depuis leur écran d’accueil ou peuvent interagir avec vous via les réseaux sociaux. Certaines personnes semblent avoir un problème à faire la distinction entre la vie réelle et virtuelle.“

Le PSG

Meunier : “C’était comme une gifle parce que je réalisais pour la première fois quelle performance j’avais mis pour arriver à ce point en premier lieu. J’ai vécu à Paris et joué avec tous ces célèbres et très bons joueurs, c’était le rêve devenu réalité de la vie de footballeur professionnel. Personne ne me connaissait au début, mais j’ai joué régulièrement et j’ai bien joué. Il n’a pas fallu longtemps aux gens du monde entier pour me reconnaître, mais bien sûr, cela n’a jamais été comme Neymar ou Cavani. Je pourrais toujours aller au restaurant ou au cinéma.“

Neymar

Meunier : “Neymar a fait beaucoup pour être meilleur que les autres et méritait donc ce privilège. Que ce soit lui, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Zlatan Ibrahimovic, ils sont tous professionnels puissants et entendus parce que ce sont de grands joueurs avec du charisme et ont fait beaucoup de bien pour le football. Je pense qu’ils doivent être écoutés car ce qu’ils disent sera toujours dans l’intérêt de l’ensemble. Il aime inviter ses coéquipiers à des soirées ou au restaurant. Neymar est un gars simple dans la vie privée. […] Il est comme beaucoup de Brésiliens, il sourit toujours, fait des blagues et aime les contacts sociaux. C’est facile de le mettre en groupe. Cavani et Thiago Silva sont également des gens tout à fait normaux.“

Son like du tifo des supporters marseillais

Meunier : “Peu importe que je joue pour Sassuolo, Fulham ou Paris, je fais ce que j’aime le plus et je n’ai pas à me justifier. D’accord, c’était Marseille à l’époque, mais ça aurait pu être Saint-Étienne, Lyon ou Lille. C’était la même chose pour moi, je me fichais de savoir qui faisait le tifo. Je ne me soucie pas non plus de Marseille, je ne suis même pas français ou parisien. J’ai également parlé à deux gars des Ultras et leur ai dit, je suis désolé, mais je ne vais pas m’excuser parce que cela n’a aucun sens pour moi.“