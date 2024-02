Le décès de l’entraîneur Artur Jorge, qui a conduit le Paris Saint-Germain à la gloire en 1994, a suscité une vague d’émotions. Michel Denisoti, alors président du club, se souvient avec émotion du technicien portugais qui a marqué une époque dorée pour le PSG.

« Il avait un mode de fonctionnement atypique »

« Quand je suis devenu président du club brutalement — ce n’était pas prévu dans ma vie —, j’ai toujours pensé que pour atteindre un objectif, il fallait engager quelqu’un qui l’avait déjà atteint. Artur avait remporté la Coupe d’Europe des clubs champions en 1987 avec Porto, c’était un grand entraîneur. Il fallait commencer par construire avec un grand entraîneur, » se souvient Denisot, évoquant la genèse de la collaboration avec Jorge.

Artur Jorge était reconnu pour son mode de fonctionnement unique. « Il avait un mode de fonctionnement atypique : on ne changeait jamais rien. Son discours était toujours le même : il fallait s’occuper de nous, sans mépriser l’adversaire. Il ne voulait pas jouer en fonction de l’adversaire. C’était s’imposer, ne pas subir et ne pas prendre de buts, » explique Denisot, soulignant l’approche méthodique de l’entraîneur. L’exigence de Jorge envers ses joueurs était sans équivoque. « On ne prend pas de buts et on gagne le match », répétait-il sans cesse, insufflant ainsi une discipline rigoureuse et une mentalité de gagnant au sein de l’équipe.

À voir aussi : Marquinhos fait son retour à l’entraînement

Au-delà de ses compétences techniques, Artur Jorge était également un mentor pour Denisot. « C’était passionnant de parler foot avec Artur. C’était un enchantement et il m’a ouvert les yeux. Il a fait beaucoup de bien au PSG, » témoigne-t-il avec gratitude. Malgré les critiques et les hauts et les bas de la saison 1993-1994, Jorge est resté concentré sur ses objectifs. « Il ne recherchait pas beaucoup la médiatisation. Il parlait peu à la presse. Il préférait l’estime à l’amour, » explique Denisot, soulignant l’humilité et le dévouement de l’entraîneur envers son équipe.

Au final, le héritage d’Artur Jorge au PSG est incontestable. « Il y a eu Gérard Houllier aussi. Je ne vais pas tous les citer. Il a mis les fondations des sept ans que j’ai passés au PSG. Il a bâti le grand PSG, » conclut Denisot, rendant hommage à celui qui a façonné l’histoire du club parisien.