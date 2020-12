Prochain adversaire européen du PSG, le Barça est actuellement au 36e dessous. L’objectif du club catalan est d’arrêter la descente pour commencer une remontée footballistique et au classement. La question de la confrontation contre Paris viendra plus tard. Miguel Rico, directeur adjoint du Mundo Deportivo, est formel. Aujourd’hui le Barça ne pense pas au PSG.

“Avant de jouer à domicile contre le PSG dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Barça a un calendrier devant lui avec la Liga, la coupe et quelques matches de super coupe d’Espagne (13 matches, s’ils jouent la finale de ce tournoi). Un fait qui, traduit, signifie qu’il n’est pas nécessaire de perdre une minute à se torturer avec la visite du champion de France“, explique le journaliste. “Le calvaire dans laquelle se trouve le FC Barcelone se poursuit demain avec la réception du leader, la Real Sociedad. Et puis ce sera Valence à domicile, ils iront ensuite à Valladolid et l’année se terminera contre Eibar au Camp Nou. Regarder plus loin n’aidera pas. Surtout quand la référence est ce dernier match, 1-0 contre Levante. Il est évident que la grande majorité de l’équipe, individuellement, est bien en dessous de son niveau. Le Barça joue tous les matches en se demandant s’il a touché le fond ou non lors du précédent. Comme si le groupe était convaincu que le vide dans lequel il est plongé avait un fond qui arrêterait sa chute. Mais en êtes-vous certains ? Ce qui est palpable, c’est le contraire. Ce Barça peut être tapé non seulement par les grands mais aussi par les petits. Penser maintenant au PSG, c’est comme croire que les cigognes viennent de Paris.”