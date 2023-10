Milan Skriniar et sa blessure au dos qui l’a handicapé

Milan Skriniar a rejoint le PSG cet été. Le défenseur central est arrivé à Paris après avoir manqué pratiquement toute la deuxième partie de saison 2022-2023 en raison de douleurs au dos. Opéré, il a retrouvé ses capacités. L’international slovaque est revenu sur ces douleurs handicapantes.

Le PSG avait Milan Skriniar dans le viseur depuis très longtemps. Lors du mercato estival 2022, Luis Campos a tout fait pour convaincre l’Inter Milan de lâcher son défenseur central, en vain. Les dirigeants milanais se montraient trop gourmands pour un joueur à qui il ne restait qu’un an de contrat. L’international slovaque a finalement rejoint les Rouge & Bleu cet été, libre de tout contrat. Sa fin d’aventure en Italie a été gâchée par une blessure au dos. Afin de stopper ses douleurs, il est passé par la case opération. De nouveau à 100%, Milan Skriniar s’est confié sur ses moments difficiles ces derniers dans une interview accordée à Prime Video, qui sera diffusée en longueur demain en avant-match de Rennes / PSG.

« C’était une sale période pour moi »

« J’ai eu des problèmes avec un nerf sciatique et je peux dire que j’ai totalement « perdu » ma jambe gauche, j’ai perdu cinq ou six mètres de muscles. C’était une sale période pour moi, pas facile, vraiment pas. Je pense que j’ai attendu trop longtemps avant de me faire opérer parce que j’ai tout essayé. J’ai essayé de jouer, j’ai essayé de faire des injections, j’ai tout essayé, mais rien ne m’a aidé, finalement, j’ai dû me faire opérer. Je suis vraiment heureux d’être de retour. C’est du passé maintenant ? Oui, c’est du passé et je suis prêt à 100% pour aider l’équipe.«