Le PSG a déjà recruté huit joueurs cet été, dont Milan Skriniar et Cher Ndour. Les deux nouveaux parisiens se sont prêtés à l’exercice de l’interview croisée.

Pour concourir de la meilleure des manières à ses objectifs de la saison 2023-2024, le PSG a renforcé son équipe avec pas moins de huit joueurs cet été. Parmi eux, Milan Skriniar et Cher Ndour. Pour le premier cité, il était dans le viseur des dirigeants parisiens depuis l’été dernier. Mais ils se sont heurtés à la volonté de l’Inter Milan de récupérer 80 millions d’euros pour son défenseur, alors qu’il ne lui restait qu’un an de contrat. Il est finalement resté en Italie et a rejoint le club de la capitale libre de tout contrat cet été. De son côté, le milieu de terrain est aussi arrivé libre en provenance du Benfica. Il a préféré rejoindre le champion de France plutôt que de prolonger avec le club lisboète. Pour PSG TV, les deux joueurs se sont prêtés au jeu de l’interview croisée. Chaque joueur se posait des questions. Ils ont évoqué leurs arrivées au sein du club de la capitale.

« J’ai tout de suite été bien accueilli »

« Mon arrivée au PSG a été merveilleuse. Heureusement je suis arrivé avec une belle victoire au championnat d’Europe et j’ai tout de suite été bien accueilli par les coéquipiers plus expérimentés et par les nouveaux, se réjouit Cher Ndour. J’ai immédiatement senti que je faisais partie de l’équipe. » De son côté, Milan Skriniar s’est aussi dit très heureux de rejoindre la famille PSG. « Je peux confirmer que je suis également très heureux de venir ici, de faire partie de cette grande famille qu’est le PSG. Les gars sont fantastiques, aussi bien ceux qui étaient déjà comme les nouveaux. Et surtout tout le staff, les gens qui travaillent autour du club. Tout est parfait. Je suis heureux.«

« Je n’ai jamais vu un tel centre sportif »

Les deux joueurs du PSG ont ensuite échangé sur le nouveau centre d’entraînement du club de la capitale à Poissy. « Le nouveau centre d’entraînement est quelque chose d’incroyable. Je n’ai jamais vu un tel centre sportif, même à la télévision. C’est quelque chose de vraiment incroyable« , s’enflamme l’international slovaque quand le milieu de terrain explique : « Pour moi, c’était comme vivre dans un film. On peut s’entraîner sur…il y a cinq terrains réservés à l’entraînement. Avant l’entraînement, il y a une salle de sport entière et tous les kinésithérapeutes à ta disposition. »

A voir aussi : PSG : Le transfert avorté, sa blessure, ses ambitions … Milan Skriniar se confie

Leurs motivations au moment de signer au PSG

Cher Ndour et Milan Skriniar ont également dévoilé leurs motivations au moment de choisir de rejoindre le PSG. « La motivation, c’est que Paris est l’un des plus grands clubs du monde. Il y a tellement de champion qui y jouent, qui sont aussi arrivés, et pour moi, en tant que jeune homme, être dans un environnement comme celui-ci, avec tant de grands joueurs de qui je peux apprendre et grandir, et aussi avec un grand entraîneur qui se concentre aussi sur les jeunes. C’était un excellent choix« , lance le milieu de terrain. « Je suis d’accord pour dire que le PSG est l’un des clubs les plus forts et les plus importants du monde. C’est un club qui grandit chaque année, avec de grands joueurs et comme je l’ai dit, un grand entraîneur qui veut jouer un beau football. Le choix était donc simple, disons, et je peux également dire que nous sommes heureux d’être ici, évidemment« , explique le numéro 37 du PSG.