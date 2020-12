Le FC Barcelone peut dire merci à José María Minguella. Ex agent de joueur, il a fait signer en Catalogne en son temps Diego Maradona et Lionel Messi. Interrogé par Le Parisien, Minguella rebondit sur les propos de mercredi de Neymar Jr en affirmant que Lionel Messi veut lui aussi rejouer avec son ami brésilien. Si possible la saison prochaine. Mais rien n’est décidé. “Ils ont tout gagné ensemble et prenaient un plaisir fou sur le terrain. Leo a aussi envie de rejouer avec Neymar. Le désir est mutuel. Ils savent qu’ils auront plus de possibilités de gagner des titres ensemble sur le terrain. Mais pour le moment, il n’y a rien de concret“, commente l’ancien agent. “Pour le moment, personne ne sait ce que Messi va faire. Même pas lui. Mon impression, c’est qu’il se sent très bien au club et qu’il va attendre le résultat des élections pour la présidence du Barça, le 24 janvier. En fonction du projet sportif du nouveau président, il décidera de négocier une prolongation ou de partir libre.”