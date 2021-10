Moatti : « Verratti ? Ce n’est pas son hygiène de vie à mettre en cause »

Ça a été la grosse douche froide pour le PSG et ses supporters. Alors qu’il montre son importance de match en match; Marco Verratti s’est de nouveau blessé après avoir reçu un gros coup par Guendouzi lors de la rencontre entre l’OM et le PSG (0-0). Le petit italien sera absent pour 4 semaines ! Une situation qui attriste énormément Étienne Moatti.

« C’est désolant que Marco Verratti soit encore blessé… Et pour le coup, ce n’est pas de sa faute à lui et, c’est son engagement et sa combativité. Le PSG a besoin de Verratti dans le jeu, parce qu’ils ont tellement de mal lorsqu’il n’est pas là, c’est un vrai désert. C’est un joueur fabuleux quand il est là ! Donc ça me désole qu’il soit absent car il change le cours d’un match du PSG parce que ce c’est un joueur hors-norme ! »