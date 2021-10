Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 27 octobre 2021. La nouvelle blessure de Marco Verratti, Sergio Ramos toujours pas de retour, la fin de la telenovela entre Mauro Icardi et sa femme Wanda, des nouvelles sur l’admirateur de Leo Messi au Vélodrome,

L’Equipe fait un point concernant la situation de Marco Verratti. Touché à la hanche gauche après un contact avec le phocéen Matéo Guendouzi, Il Gufetto devra prendre son mal en patience puisqu’il sera éloigné des terrains durant près d’un mois. L’Equipe nous indique cependant que l’international italien espère bien pouvoir être présent le 24 novembre prochain à l’occasion du déplacement à Manchester City. Un match comptant pour la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions et qui décidera certainement du leader final de ce groupe A. Il pourrait manquer au moins quatre rencontres avec le PSG, sans oublier les deux rendez-vous de qualification à la Coupe du monde de l’Italie (contre la Suisse, le 12 novembre, et en Irlande du Nord, le 15). Même si Verratti n’est pas responsable de toutes ses blessures, et surtout pas de cette dernière, il est souvent indisponible. Comme le rapporte le quotidien sportif la seule saison passée, le milieu de terrain a été absent (hors Covid) cent dix jours, ce qui représentait vingt-trois matches sans lui.

Conernant Sergio Ramos si le défenseur « ne ressent plus de douleur au mollet, il n’a cependant pas travaillé en séance collective ». Il devrait patienter encore « entre deux et trois semaines » avant d’avoir son nom inscrit sur les feuilles de match.

Le quotidien sportif donne davantage de précisions sur l’individu qui s’est introduit sur la pelouse du Stade Vélodrome ce dimanche pour aller à la rencontre de Lionel Messi… Et pour le coup, le flou reste complet. On sait simplement qu’il est d’origine algérienne et ne parle pas beaucoup le français. Il ne possédait ni de document d’identité, ni d’adresse fixe et aurait modifié à plusieurs reprises son nom. Les autorités se demandent encore comment il a réussi à entrer dans le stade et sur la pelouse…

Le Parisien explique que la Reality-Show de Wanda Icardi et de son mari (et accessoirement joueur du PSG) Mauro s’est « terminée par un happy end ». Une réconciliation mise en scène par « Wonder Wan » avec un message sur les réseaux : « Je ne suis rien sans lui ». Ce feuilleton a « bouleversé » le Paris Saint-Germain au quotidien car l’attaquant était « trop perturbé » pour jouer, cette affaire ayant pris des proportions folles en Argentine. La presse locale et les nombreux médias ont suivi de près cette telenovela de mauvais goût. En revanche « l’onde de choc a été plus faible » en France. Avec les nombreux absents à venir et les méformes de certains, « Pochettino ne boudera pas son plaisir de voir les différents conjugaux de son entraineur se régler. »

Le quotidien francilien évoque aussi la blessure de Marco Verratti et voit cette absence comme « une tuile qui tombe (encore) mal. Il pourrait manquer le choc européen contre Manchester City, le 24 novembre prochain, « même si le staff a l’espoir de pouvoir le récupérer pour ce rendez-vous. » Le Parisien constate que l’international italien « a presque eu toutes les blessures possibles depuis trois ans. Il a été touché au genou, à la cuisse, au pied, à la hanche, donc, mais aussi aux adducteurs et au mollet. » Danilo en forme pourrait le remplacer et cette absence pourrait permettre à Wijnaldum de se relancer, « un nouveau casse-tête pour ‘Poch » »