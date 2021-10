Le PSG a déçu le week-end dernier avec un match nul concédé sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (0-0). Favoris avant la rencontre, les Rouge & Bleu n’ont pas réussi à faire la différence et à développer un jeu consistant, au grand désespoir des supporters parisiens. Fortement critiqué par les médias, observateurs et fans, Mauricio Pochettino est considéré comme un des principaux responsables de l’absence de fond de jeu. Mais l’Argentin garde une belle côte en-dehors des frontières françaises.

En très grande difficulté en championnat, Ole Gunnar Solskjær voit la pression devenir de plus en plus forte sur lui et son poste d’entraîneur de Manchester United. Après une humiliante défaite à domicile en Premier League face à Liverpool (5-0), le coach norvégien pourrait être renvoyé s’il n’arrive pas à redresser l’équipe. Selon les informations de The Athletic, Pochettino serait toujours un admirateur de Manchester United, malgré de nombreux problèmes sur et en-dehors du terrain. L’article explique qu’il y aurait une « incertitude » autour de l’avenir de l’entraîneur argentin dans la capitale française. De plus les dirigeants mancuniens auraient coché le nom de l’ancien « Spurs » en cas de départ de Solskjaer selon ESPN UK. Le média explique que Pochettino conserve énormément des soutiens au sein de la hiérarchie des Red Devils, mais ce dernier a signé une prolongation de contrat d’un an avec le PSG en juillet dernier et « il est peu probable que sa nomination soit simple en cas de départ du Norvégien. »