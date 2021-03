Moise Kean positif à la Covid-19 et absent à Bordeaux

Cette saison, le PSG n’a pas été épargné par la Covid-19. Et le dernier touché en date se nomme Moise Kean. Sur son compte Twitter, le PSG a fait savoir que son attaquant avait été testé positif à la Covid-19 ce matin et qu’il était donc resté à Paris pour “respecter l’isolement“. L’attaquant “est soumis au protocole sanitaire approprié.” Il est donc forfait pour le match de ce soir contre Bordeaux et pourrait également l’être contre le FC Barcelone dans une semaine.