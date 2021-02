Draxler : “Ce n’était pas facile mais on a essayé de trouver des espaces pour jouer”

Buteur lors de la victoire face à l’OGC Nice (2-1), dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1, le milieu offensif du PSG, Julian Draxler (noté, 5,5/10 par la rédaction CS), a enchaîné une deuxième titularisation consécutive après le match de Coupe de France face au SM Caen. L’international allemand pourra profiter des absences de Neymar et Ángel Di María pour accroître son temps de jeu. Après la victoire face aux Niçois, Julian Draxler a évoqué la prestation des Rouge et Bleu, via le site officiel du club de la capitale.

“Pour moi c’était un match compliqué, parce qu’il faut dire que Nice a bien joué. Comme je l’ai dis, ce n’était pas facile mais on a essayé de trouver des espaces pour jouer. Et je crois qu’à la fin, on mérite de gagner, mais c’est clair que ce n’était pas facile. Il manque aussi certains joueurs, et d’autres comme moi par exemple, qui n’ont pas beaucoup de rythme. Donc c’était très important de gagner aujourd’hui et garder les trois points à la maison”, a commenté Julian Draxler après le match. “Oui, ça faisait longtemps que je n’avais pas joué, pas débuté, donc ça me fait du bien c’est clair, mais comme je dis toujours, le plus important c’est de gagner le match, plutôt que l’un ou l’autre marque. Le plus important c’est l’équipe, et c’est pour ça que je suis content d’avoir aidé.”