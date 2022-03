Ligue 1 – Un Monaco inquiétant avant le PSG

Le Paris Saint-Germain est en déplacement sur le Rocher demain pour y affronter l’AS Monaco, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1 (13h, Prime Video). Après la déroute face au Real Madrid, les Parisiens se sont consolés avec une nette victoire sur Bordeaux dimanche dernier (3-0). Le club de la capitale a une avance de 15 points sur le deuxième du championnat, Marseille. Les hommes de Mauricio Pochettino ont à coeur de bien terminer la saison et ça passera déjà par un bon résultat à Monaco. État des lieux du prochain adverse du PSG.

Ce que propose l’ASM depuis début février ne présage rien de bon pour une qualification à l’Europe. Les hommes de Philippe Clément sont distancés en Ligue 1 (9e) et enchaînent les mauvaises performances. Sur ces cinq derniers matchs, les Monégasques n’ont remporté qu’un seul match, et c’était contre l’OM le 6 mars (0-1). Si collectivement l’équipe est en difficulté, les leaders ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités. À commencer par Wissam Ben Yedder, qui est certes meilleur buteur de Ligue 1 (15 buts), mais qui n’a inscrit qu’un seul but sur ses neuf derniers matchs et son absence d’influence dans le vestiaire est vivement reproché. Aurélien Tchouaméni, Jean Lucas, Kévin Volland et Caio Henrique sont eux aussi dans l’impasse.

Outre les joueurs, l’entraîneur Philippe Clément n’apporte pas non plus satisfaction. Il est bien évidemment arrivé en début janvier mais aucune philosophie de jeu ne découle de son équipe pour l’instant. Il apparait comme impuissant face aux résultats de son équipe : 5 points sur 15 en Ligue 1, élimination en Coupe de France et en Europa League. L’ASM est en manque de confiance et les Parisiens pourraient en profiter demain au Stade Louis II. Prudence tout de même, puisque Monaco n’a perdu qu’un seul de ses onze derniers matchs à domicile en Ligue 1 et le PSG n’a remporté que trois de ses dix derniers déplacements en championnat.