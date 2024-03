Montpellier / PSG : les compositions probables

Ce dimanche (20h45 sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du Montpellier Hérault. Et pour cette rencontre, Luis Enrique devrait faire tourner son effectif.

Avant la trêve internationale de mars, le PSG dispute une dernière rencontre. À l’occasion de la 26e journée de Ligue 1, les Rouge & Bleu se déplacent sur la pelouse du Montpellier Hérault ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video). L’occasion pour les joueurs de Luis Enrique de mettre fin à leur série de trois résultats nuls d’affilée en championnat (Stade Rennais, AS Monaco et Stade de Reims). Surtout qu’une victoire permettrait d’aborder au mieux les échéances importantes après la coupure internationale. Et pour cette rencontre, le technicien espagnol devrait une nouvelle fois réserver quelques surprises dans son onze de départ. Il devra en revanche composer sans Marquinhos, Presnel Kimpembe, Milan Skriniar et Marco Asensio, tous à l’infirmerie.

Mbappé sur le banc et Kolo Muani titulaire ?

Et selon le quotidien L’Equipe, Lucas Beraldo pourrait enfin être laissé au repos avant de rejoindre le Brésil. La charnière centrale serait ainsi composée de Danilo Pereira et Lucas Hernandez et les postes de latéraux occupés par Achraf Hakimi et Nuno Mendes. De son côté, Warren Zaïre-Emery devrait retrouver sa place dans l’entrejeu avec Manuel Ugarte et Fabian Ruiz. Pour l’attaque, Kylian Mbappé pourrait une nouvelle fois être remplaçant. Une belle opportunité à saisir pour Randal Kolo Muani, associé à Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ différent avec la présence de Lucas Beraldo en défense centrale et la titularisation de Lucas Hernandez au poste de latéral gauche, reléguant ainsi Nuno Mendes sur le banc. Dans l’entrejeu, Lee Kang-In pourrait être associé à Manuel Ugarte et Vitinha. Enfin, pas de changement en attaque avec le trio français Dembélé-Kolo Muani-Barcola.

Le XI du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Danilo (c), L.Hernandez, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Ugarte, Ruiz – Dembélé, Kolo Muani, Barcola

(Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Danilo (c), Beraldo, L.Hernandez – Lee, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Kolo Muani, Barcola Le XI de Montpellier : Lecomte – Tchato, Omeragic, Kouyaté, Sagnan (ou Adams), Sylla – Ferri, L.Leroy, Savanier (c) – Khazri, Nordin

Les compositions probables de Montpellier / PSG (L’Equipe)