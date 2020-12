A force de griller des jokers, le PSG se retrouve dans une situation inconfortable en Ligue 1 avant cette 13e journée. Les hommes de Thomas Tuchel n’ont plus de marge. En s’imposant à Nîmes (0-2) vendredi soir, l’OM est revenu à un point de Paris, et il aura deux matches à rattraper. Dans la meute qui pointe à deux points du PSG, on trouve Lille, Lyon, Monaco et Montpellier, l’adversaire du jour. Bref, ce n’est pas un match anodin qui attend le champion de France en titre, même si la priorité reste de se mettre en condition de valider mardi, au Parc des Princes, contre Istanbul BB, le ticket pour les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League.

Classement de la Ligue 1 Uber Eats

Dans cette perspective européenne, Neymar et Marco Verratti sont laissés au repos. Tout comme Presnel Kimpembe, usé selon les données GPS, et qui traîne une petite fracture de l’orteil. Kylian Mbappé voyage dans l’Hérault mais il ne devrait pas disputer tout le match. Enfin, Julian Draxler, bien que de retour à l’entraînement collectif, est encore trop juste. A tout cela il faut rappeler les indisponibilités de Juan Bernat, Mauro Icardi et de Pablo Sarabia. Résultat des courses : sept éléments en moins à la Mosson. Et pas les moins importants.

Outre Angel Di Maria… quel onze alignera Thomas Tuchel pour ce Montpellier-PSG ? Aucune équipe ne se dégage dans la presse. Verra-t-on Dagba, Kehrer, Diallo, Bakker ou Kurzawa derrière ? Marquinhos, s’il est apte, pourrait faire office de patron. Dans l’entrejeu, on peut imaginer une association Herrera-Gueye-Rafinha. En attaque, Moise Kean et Kylian Mbappé pourraient être réassociés.

Compositions dans L’Equipe et Le Parisien

Possible feuille de match du MHSC/PSG

Samedi 5 décembre 2020 à 21 heures au stade de la Mosson (huis clos) – 13e journée de Ligue 1 Uber Eats – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre : Lesage – VAR : Gautier et Petit