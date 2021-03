Malgré une bonne prestation en première mi-temps, les Féminines du PSG se sont inclinées au Parc des Princes contre Lyon (0-1) en quart de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League. Les Parisiennes devront aller chercher leur qualification sur la pelouse du Groupama Stadium mercredi prochain (18h30). À l’issue du match, au micro de BeIN Sports, Perle Morroni est revenue sur cette défaite parisienne. “On est déçu même si on manque encore un peu de rythme. On n’était pas à 100%. C’est la mi-temps de cette double confrontation. On va aller à Lyon avec d’autres intentions et des meilleures. On n’a pas su tuer le match d’entrée. On a eu beaucoup d’occasions, si on arrive à marquer tôt cela aurait été un autre match. Ça fait quelques jours que l’on n’a pas joué donc on n’était pas totalement bien mais je suis sûr que cela va venir au prochain. La rage au match retour ? Ça c’est sûr. On n’abandonne jamais.“