De nouveau victime d’une blessure musculaire hier soir, Renato Sanches n’arrive pas à lancer sa saison 2023-2024. De quoi agacer son coach à l’AS Roma, José Mourinho.

Les saisons se suivent et se ressemblent malheureusement pour Renato Sanches. Après une année 2022-2023 décevante au PSG, notamment en raison de ses blessures à répétition, le milieu de 26 ans a été prêté avec option d’achat à l’AS Roma pour cet exercice 2023-2024. De quoi lui redonner confiance après une année noire en terme de blessures (seulement 27 matches disputés avec le PSG pour 905 minutes). Si une blessure musculaire avait freiné ses débuts à la Roma, l’international portugais pensait enfin lancer sa saison avec un but lors du festival face au Empoli le week-end dernier en Serie A (7-0). Mais le rêve a été de courte durée pour l’ancien Lillois.

Titulaire ce jeudi lors du match de Ligue Europa de la Roma, remporté face au Sheriff Tiraspol (2-1), Renato Sanches a été contraint de laisser sa place à la 28e minute (remplacé par Leandro Paredes) en raison d’un nouveau soucis musculaire. Interrogé après cette rencontre, le coach de la Louve, José Mourinho, a partagé son incompréhension suite à ce nouveau pépin physique du Portugais, dans des propos accordés à Canal Plus : « Renato est trop souvent incertain. C’est difficile de comprendre. Le Bayern Munich n’a pas compris, le PSG non plus. Nous, on se fatigue à essayer de comprendre. C’est un grand joueur qui a besoin de jouer. Il a joué quarante-cinq minutes lors du dernier match. Il a eu trois jours de récupération, il était en super forme pour jouer aujourd’hui, mais il a ressenti quelque chose. »

Depuis le début de saison, Renato Sanches a disputé seulement 98 minutes et avait déjà manqué deux matches pour un problème musculaire (Hellas Vérone et AC Milan). Pour rappel, l’option d’achat (entre 11 et 14M€) dans son prêt est liée au nombre de matches disputés sous le maillot de la Roma. Si Renato Sanches dispute 55% des matchs, Rome payera 11M€, contre 14M€ pour 75% des matchs disputés, avait révélé le journaliste Guillaume MP. Pour le moment, son aventure à l’AS Roma démarre mal, lui qui est lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2027.