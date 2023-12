Moussa Diaby : « Je reviendrai peut-être un jour »

S’il a quitté le Paris Saint-Germain en 2019, Moussa Diaby reste attaché à son club formateur, comme en témoignent ses propos dans les colonnes d’Onze Mondial. Un entretien avec nos confrères au cours duquel le titi parisien s’est confié sur son attache avec son club formateur.

Entre 2009 et 2013, Moussa Diaby fait ses premières armes balle au pied dans le 19e arrondissement de Paris, d’où il est originaire. En 2013, le natif de la génération 1999 intègre le centre de formation du Paris Saint-Germain. Un épisode de sa carrière qu’il garde en tête et dans son cœur : « Le Paris Saint-Germain, c’est mon club formateur. J’ai tout appris là-bas, j’ai passé sept années au club, j’ai côtoyé plein de joueurs. Certains sont professionnels aujourd’hui, d’autres non. J’ai joué mon premier match professionnel au PSG. C’était un moment fort et important. Je ne peux pas oublier ça. C’est le club de la capitale, la ville d’où je viens. Le PSG a été une bonne aventure pour moi« . Cependant, en 2019, le titi parisien quitte définitivement son cocon pour rejoindre le Bayer Leverkusen en Allemagne et y poursuivre sa carrière : « J’ai dû emprunter un autre chemin à contrecœur. Pour le développement de ma carrière et ma progression, j’étais obligé de partir. En restant au PSG, j’aurais eu moins de temps de jeu. Le PSG restera le PSG« , a-t-il déclaré pour Onze Mondial.

« Le PSG restera à vie dans mon cœur«

Après quatre années du côté de la Bundesliga au cours desquelles Moussa Diaby a connu ses premières convocations en Equipe de France, le joueur d’aujourd’hui 24 ans rejoint la prestigieuse Premier League et plus précisément Aston Villa. C’est aujourd’hui sous les ordres de l’ancien coach du PSG, Unai Emery, que le titi parisien s’exprime en Angleterre. Un parcours et une expérience engrangée qui vaut à Moussa Diaby de voir son nom de nouveau associé au Paris Saint-Germain au cours des derniers mercatos : « Souvent, on me dit que les supporters pensent à mon retour. Ça fait plaisir. Ça veut dire qu’on ne m’a pas oublié. Les supporters savent que j’ai été formé dans ce club et que je serai toujours prêt à tout donner pour ce maillot. Ça veut aussi dire que je fais de bonnes choses. Si je n’avais pas été bon, on n’aurait pas pensé à mon retour. C’est plaisant à lire et à savoir. Je reviendrai peut-être un jour. En tout cas, le PSG restera à vie dans mon cœur« . Un entretien à découvrir en intégralité sur le site Onze Mondial.