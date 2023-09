Moussa Diaby : « Le PSG ? Je reviendrai peut-être un jour »

Le PSG brille depuis plusieurs générations grâce à sa formation. Si le club de la capitale ne parvient pas toujours à faire de la place à ses titis parisiens dans son vestiaire professionnel, ces derniers restent tout de même reconnaissants et Rouge & Bleu dans leur cœur.

Arrivé au PSG en 2013 à l’âge de 13 ans, Moussa Diaby a disputé qu’une seule et unique saison en professionnel avec son club formateur. En effet, au cours de l’exercice 2018/2019 sous les ordres de Thomas Tuchel, l’international français prend part à pas moins de 34 rencontres toutes compétitions confondues. Dans la foulée, il rejoint le Bayer Leverkusen ou il explose de 2019 à 2023. Lors du dernier mercato estival, Moussa Diaby s’envole pour la Premier League et plus précisément le club d’Aston Villa. Entre temps, le titi parisien est devenu international français et compte 10 sélections depuis 2021 avec Didier Deschamps. Malgré le temps passé depuis son départ du Paris Saint-Germain, le joueur n’a pas oublié son club de toujours : « Le Paris Saint-Germain, c’est mon club formateur. J’ai tout appris là-bas, j’ai passé sept années au club, j’ai côtoyé plein de joueurs. Certains sont professionnels aujourd’hui, d’autres non. J’ai joué mon premier match professionnel au PSG. C’était un moment fort et important. Je ne peux pas oublier ça. C’est le club de la capitale, la ville d’où je viens. Le PSG a été une bonne aventure pour moi. J’ai dû emprunter un autre chemin à contrecœur. Pour le développement de ma carrière et ma progression, j’étais obligé de partir. En restant au PSG, j’aurais eu moins de temps de jeu. Le PSG restera le PSG« , a-t-il déclaré dans les colonnes de Onze Mondial.

S’il n’a pas oublié son club formateur, les supporters parisiens ne l’ont pas oublié également. En effet, dans sa quête de renforts offensifs, le PSG semble avoir pensé à Moussa Diaby au cours des derniers marchés des transferts. Des rumeurs qui ravissaient les supporters Rouge & Bleu, et qui étaient arrivées aux oreilles du principal intéressé : « Souvent, on me dit que les supporters pensent à mon retour. Ça fait plaisir. Ça veut dire qu’on ne m’a pas oublié. Les supporters savent que j’ai été formé dans ce club et que je serai toujours prêt à tout donner pour ce maillot. Ça veut aussi dire que je fais de bonnes choses. Si je n’avais pas été bon, on n’aurait pas pensé à mon retour. C’est plaisant à lire et à savoir. Je reviendrai peut-être un jour. En tout cas, le PSG restera à vie dans mon cœur« , a-t-il confié, toujours pour nos confrères de Onze Mondial. A 24 an aujourd’hui, la valeur de Moussa Diaby est estimée à 50 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, en étant lié à Aston Villa jusqu’en juin 2028.