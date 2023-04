Le PSG prêt à dégainer cet été pour Moussa Diaby ?

En quête d’un ailier gaucher percutant pour évoluer sur la droite de son attaque, le PSG aurait coché le nom de Moussa Diaby. Un joueur particulièrement convoité sur le marché en vue de l’été prochain.

Sauf catastrophe, le PSG devrait parvenir à valider le onzième titre de champion de France de son histoire. Alors que les Rouge et Bleu n’ont plus que cela à sécuriser en cette morne fin de saison, Luis Campos, lui, s’attèle à dessiner les futurs contours de l’effectif parisien. En ce sens, plusieurs profils sont visés : un milieu de terrain type sentinelle, un avant-centre et un ailier gaucher capable d’occuper l’aile droite.

Moussa Diaby, une vraie option pour le PSG ?

Pour ce qui est de ce dernier profil, un nom est de nouveau sorti du chapeau, cette fois-ci par le biais de Foot Mercato. Selon cette source, le PSG, sous l’impulsion de son conseiller sportif, serait très chaud à l’idée de rapatrier Moussa Diaby. Le virevoltant attaquant brille de mille feux du côté du Bayer Leverkusen en 2022-2023. En 37 rencontres, toutes compétitions confondues, le titi parisien a inscrit la bagatelle de 13 réalisations, en plus de délivrer 9 offrandes. Problème, étant donné le pédigrée du principal intéressé, de nombreux clubs sont également sur les rangs. FM ne cite pas de noms précis, mais la Premier League et la Serie A suivraient attentivement l’international tricolore. Reste qu’au vu de sa progression constante, l’écurie allemande ne devrait pas se montrer tendre en affaires, loin s’en faut. La presse d’outre-Rhin faisait récemment état d’un possible bon de sortie à hauteur de 70 millions d’euros. Pour rappel, Moussa Diaby avait quitté le PSG à l’été 2019 pour 15 millions d’euros…