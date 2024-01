Mukiele, Boey…les dernières infos mercato autour du PSG

L’une des priorités du PSG lors de ce mercato hivernal serait de recruter un défenseur. Les Parisiens pisteraient Sacha Boeye, de Galatasaray. Ce dernier pourrait venir remplacer Nordi Mukiele, annoncé du côté du Bayern Munich.

Avec les absences longue durée de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, celle désormais de Milan Skriniar, le PSG souhaiterait recruter un défenseur en plus de Lucas Beraldo lors de ce mercato hivernal. Selon les informations de Saber Desfarges, journaliste pour Téléfoot, les dirigeants parisiens s’intéresseraient au latéral droit de Galatasaray, Sacha Boey. Ce dernier est apprécié par les dirigeants parisiens, même si ce dossier s’annonce compliqué. Le journaliste explique que cette piste pourrait être trop onéreuse pour une doublure mais également que le PSG devrait faire face à une concurrence de plusieurs clubs anglais, dont Arsenal.

🔴 Le PSG apprécie le profil de Sacha Boey en cas de départ de Nordi Mukiele 🔎

Néanmoins il y a 2 obstacles :

_ La piste est très chère pour une doublure

_ Le joueur est suivi en Angleterre (dont Arsenal)



[@SaberDesfa]



Discorde autour d’un possible prêt de Mukiele au Bayern

Le joueur français serait une piste pour combler le possible départ de Nordi Mukiele, annoncé du côté du Bayern Munich depuis plusieurs jours. Saber Desfarges indique que dans ce dossier, l’un des points bloquants réside dans l’offre de prêt. Le club allemand proposerait un prêt de six mois avec une option d’achat, quand le PSG souhaiterait intégrer une obligation d’achat à l’issue de ce prêt. Le journaliste conclut en expliquant que les deux parties sont actuellement en négociation. Pour rappel, le Bayern et Thomas Tuchel verraient d’un bon œil une arrivée de l’ancien du RB Leipzig alors que le joueur ne serait pas contre une arrivée en Bavière, lui qui joue peu au PSG et qui pourrait être un joueur important au Bayern.

