Mukiele : « Jouer au PSG, c’est forcément un rêve »

C’était dans l’air depuis un petit moment, c’est désormais officiel : Nordi Mukiele est un nouveau joueur du PSG. Le latéral droit a ainsi paraphé un contrat de cinq saisons. À Paris, l’ancien montpelliérain sera la doublure attitrée d’Achraf Hakimi au poste de piston droit, mais également une solution de rechange au sein de la défense à trois instaurée par Christophe Galtier. Et pour PSG TV, le principal intéressé a livré ses premiers mots. Ce dernier est bien évidemment très heureux de faire son retour en région parisienne, lui le natif de Montreuil.

Son sentiment après sa signature

« Je suis un homme heureux. Je me sens très bien. Et forcément je suis très content d’être ici aujourd’hui. Jouer dans sa ville c’est forcément un rêve. J’ai grandi en région parisienne, à Montreuil plus précisément, donc jouer pour Paris c’est une très grande fierté pour moi, pour mes amis et pour ma famille. Et je suis très content d’avoir pu travailler dur et de pouvoir être ici aujourd’hui. »

Son évolution

« J’essaie de faire mon travail, de travailler chaque jour pour essayer d’atteindre le niveau le plus haut dans le football. Forcément aujourd’hui, d’être au Paris Saint-Germain qui est l’un des meilleurs clubs du monde, ça montre que le travail que j’ai pu mener ces dernières années est récompensé. Je suis très content et maintenant c’est à moi de continuer à travailler, comme je l’ai fait auparavant, et de continuer à progresser pour les années à venir. »

Son choix de venir à Paris

« Quand j’ai su que Paris était intéressé par moi et qu’ils voulaient que je vienne ici, j’ai forcément réfléchi parce que c’est très important. C’est une très grande étape dans ma carrière, ce n’est pas un choix à prendre à la légère. Mais je pense et je suis sûr que j’ai fait le bon choix. »

Sa polyvalence

« Je le vois comme un atout puisque forcément quand on arrive dans une nouvelle équipe, on est là pour l’aider. Si je peux aider dans l’axe et aider au poste de piston et bien je le ferais avec grand plaisir puisque j’aime jouer aux deux postes que je connais depuis des années. Tant que je suis sur le terrain, que je prends du plaisir et que je suis là pour aider mes coéquipiers, c’est tout ce qui compte. »

Son retour en France

« Je pense que revenir en France est une très bonne chose. Je suis français et ça fait 4 ans que je ne suis plus ici. Je suis très content de revenir. Un joueur doit avoir énormément d’objectifs et j’ai cet objectif de donner le meilleur de moi-même pour essayer d’être au Mondial. Il faudra que je sois bon à l’entraînement et ensuite en match et être performant chaque week-end. En tout cas, c’est ce que je compte faire pour essayer de participer à cette Coupe du Monde. »