Revue de Presse PSG : Galtier, équilibre, Mukiele, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 26 juillet 2022. Les axes de progression dans le schéma en 3-4-1-2, les gagnants de la tournée au Japon, Kylian Mbappé et sa volonté de participer aux JO 2024 et Nordi Mukiele arrive à Paris.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur le système de jeu que souhaite mettre en place Christophe Galtier. Depuis le début de la préparation, le coach du PSG travaille essentiellement dans un schéma de jeu en 3-4-1-2. Si les Rouge & Bleu montrent une belle puissance offensive, ils devront surtout trouver un équilibre dans leur jeu afin d’éviter d’être trop exposés aux attaques adverses. Ainsi, le prochain recrutement de Nordi Mukiele pourra apporter une solution supplémentaire dans ce schéma tactique. Juste après la victoire face au Gamba Osaka (6-2), le technicien français a justement souligné cette équilibre à trouver entre la phase offensive et le repli défensif : « Même si on ne veut jamais encaisser de buts ou concéder trop d’occasions, l’ADN de mes joueurs, c’est de jouer, de prendre des risques, d’attaquer et de marquer le plus de buts et il ne faut surtout pas essayer de changer cela (…) Je souhaiterais que, sur la durée du match, on soit plus difficiles à battre quand on doit défendre en équipe. C’est un axe important. »

Pour l’ancien Parisien, Edouard Cissé, il manque un profil plus physique dans le milieu de terrain des Rouge & Bleu, notamment pour les grandes échéances : « Pour la L1, ça ira, mais évoluer avec seulement deux milieux dont Verratti, qui n’a pas le meilleur rendement dans l’engagement défensif, en Ligue des champions, ça me paraît risqué. Il manque un milieu de terrain plus grand et puissant », a déclaré l’ancien milieu de terrain à L’Equipe. Désormais, Christophe Galtier aura quelques jours afin de peaufiner ce schéma tactique au Camp des Loges avant le Trophée des Champions face au FC Nantes le 31 juillet prochain. Un match important pour les Parisiens afin de lancer au mieux leur saison face à des Nantais qui comptent une semaine de préparation en plus et qui n’ont pas été affectés par le décalage horaire et un long voyage à l’autre bout du globe.

Le quotidien sportif fait aussi le bilan de cette tournée du PSG au Japon. Avec trois victoires en autant de rencontres disputées, certains joueurs se sont illustrés. Une belle montée en puissance pour les hommes de Christophe Galtier à l’approche de la reprise de la Ligue 1. Le trio offensif, Neymar-Mbappé-Messi « a affiché de belles promesses. Les trois joueurs sont apparus en jambes et tranchants. » Avec 165 minutes jouées, Lionel Messi a affiché une belle forme et semble avoir retrouvé son coup de reins. De son côté, Neymar Jr s’est aussi montré à son avantage lors de cette tournée estivale au pays du Soleil-Levant avec des buts et une belle qualité de passe. Revenu plus tard à l’entraînement que ses deux compères d’attaque, Kylian Mbappé « n’a pas semblé pénalisé par sa semaine de vacances supplémentaire. »

Autre satisfaction de ce Japan Tour 2022, Vitinha. Première recrue du mercato, le Portugais de 22 ans a fait une adaptation express en trois semaines et a séduit le staff et ses partenaires. Sur le terrain, le milieu de terrain « s’est montré intelligent, tant à la récupération que dans ses initiatives offensives. » Sa complémentarité avec Marco Verratti a donné satisfaction face au Gamba Osaka (6-2), même si les deux profils manquent de puissance et de taille. Enfin, L’Equipe met aussi en avant Nuno Mendes. Auteur de son premier but avec le PSG ce lundi, le latéral gauche profite de ce schéma à trois défenseurs pour évoluer dans un rôle de piston. « Sa puissance et ses déboulés dans le couloir gauche ont impressionné le public local », mais il doit encore peaufiner l’aspect défensif.

À deux ans du début des Jeux Olympiques 2024 à Paris, L’Equipe revient sur la volonté de Kylian Mbappé de participer à cet évènement avec l’Equipe de France. Déjà désireux de jouer avec les Bleus lors des JO de Tokyo, l’attaquant du PSG a désormais pour objectif de prendre part à l’édition olympique à Paris. « S’il ne peut pas encore être certain de disputer les Jeux car il peut se passer beaucoup de choses d’ici là, il a obtenu la garantie au moins orale (selon certaines sources, aucune assurance sur ce sujet sensible ne figurerait dans sa prolongation de contrat) de ses dirigeants d’être libéré pour l’évènement. » Cette question a été l’un des sujets abordés au moment des discussions pour son futur aussi bien avec le PSG que le Real Madrid. L’Equipe de France veut former un groupe plus compétitif que celui qui a déçu à Tokyo avec une élimination dès la phase de poules.

De son côté, Le Parisien évoque le mercato du PSG et la prochaine arrivée de Nordi Mukiele en provenance du RB Leipzig. Le latéral droit deviendra la troisième recrue du mercato et devrait signer un contrat de cinq ans. Afin de poursuivre et faciliter les négociations avec le PSG, le joueur de 24 ans a été libéré par son club et il était notamment attendu à Paris ce lundi soir. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants parisiens discutent avec leurs homologues allemands afin de racheter la dernière année de contrat de l’international français. L’ancien Montpelliérain devrait être présent à la reprise de l’entraînement au Camp des Loges ce mercredi, rapporte le quotidien francilien.

En attendant cette officialisation, le PSG continue de travailler sur d’autres dossiers, « le plus avancé étant sans doute celui du Lillois Renato Sanches », rapporte LP. Les Rouge & Bleu peuvent en revanche oublier la piste Gianluca Scamacca, qui va s’engager avec West Ham. Mais les dirigeants parisiens doivent aussi vendre. « À ce jour, hormis Alphonse Areola et Marcin Bulka, le PSG n’a toujours vendu aucun joueur, malgré une longue liste d’indésirables restés à Paris pendant la tournée au Japon », rappelle LP.