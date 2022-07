Arrivé au poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain au bout d’un feuilleton qui aura agité les foules, Christophe Galtier a été intronisé officiellement homme du banc de touche Rouge & Bleu le 4 juillet dernier, avec notamment une conférence de presse de présentation au sein de l’auditorium du Parc des Princes. Depuis, l’ancien coach de l’OGC Nice a dirigé ses premiers entraînements, eu ses premières réunions, ses premières discussions, et s’est envolé avec son groupe pour une tournée estivale au Japon qui vient de prendre fin, avec notamment trois matchs de préparation, tous remportés, et de multiples entraînements en terre nippone. S’il est indéniablement trop tôt pour tirer des conclusions, l’idée est ici de faire un point sur le début de l’aventure du technicien français sur le banc du Paris Saint-Germain.

La première approche est un succès

Le français a pour la première fois de sa carrière un groupe starifié et qui a vocation à jouer les premiers rôles sur le plan national et européen. L’arrivée de Christophe Galtier sur le banc parisien avait fait naître de nombreuses interrogations, notamment sur sa capacité à gérer son vestiaire, comme nous vous l’écrivions sur Canal Supporters le 8 juillet dernier. Aujourd’hui, il semblerait que l’opération séduction se déroule parfaitement bien pour le nouveau coach du PSG. En effet, comme nous le rapporte les dernières indiscrétions de notre confrère Saber Desfarges, Christophe Galtier « a gagné des points auprès de son groupe » à l’issue de ce Japan Tour 2022. Un groupe qui valide les méthodes de travail du technicien français et semble l’apprécier. Le journaliste de la plateforme Prime Video a également avancé des retours positifs concernant Warren Zaïre-Emery. En effet, le jeune titi parisien, âgé de seulement 16 ans, aurait « impressionné son monde » lors de cette tournée estivale au Japon.

En faisant le lien avec les titis parisiens, Canal Supporters est en mesure de vous confirmer la bonne relation qu’entretient le nouvel homme de banc du Paris Saint-Germain et les jeunes joueurs issus de la formation Rouge & Bleu. Pour imager cela, les discussions et félicitations à l’égard d’Arnaud Kalimuendo sont à souligner, comme nous vous l’indiquions lors de notre dernier point sur le dossier. En effet, après le premier match de préparation remporté (1-2) face au Kawasaki Frontale, c’est en face à face que le titi parisien, buteur lors de cette rencontre, a été félicité par son nouveau coach, avant que ce dernier ne lui promette du temps de jeu en récompense pour le match d’après. Une promesse tenue qui a vu Arnaud Kalimuendo inscrire un second but lors de cette tournée estivale. Au-delà du titi parisien de 20 ans, qu’il souhaite conserver dans son groupe selon le bien informé @Djaameel56, Christophe Galtier n’a pas manqué de transmettre ses conseils les plus précieux au milieu de terrain qu’il apprécie particulièrement, Warren Zaïre-Emery. Par ailleurs, Eric-Junior Dina-Ebimbe, souvent lié à des pistes le menant loin du PSG, est également apprécié par le coach parisien.

Concernant les recrues, Christophe Galtier était impliqué avant d’être en poste. En effet, toujours d’après nos informations, le coach a même discuté avec Hugo Ekitike avant son intronisation officielle en tant qu’entraîneur du PSG. Les contacts ont été positifs et le désormais ex-attaquant du Stade de Reims a véritablement apprécié les échanges avec son nouveau coach.

Les plus jeunes et les plus confirmés, tous convaincus

En plus de sa bonne approche avec les jeunes joueurs formés au PSG, Christophe Galtier a également su se dresser face au reste du vestiaire. Là où les doutes étaient permis et légitimes, l’ancien entraîneur et champion de France avec le LOSC a su apporter des réponses en interne. Le fait le plus à souligner ? Sa relation avec Neymar. Outre sa bonne relation avec les cadres du vestiaire du Paris Saint-Germain, comme Kylian Mbappé qui le tient en haute estime, Galtier a su créer une bonne relation avec la star brésilienne, ce qui n’est pas donné à tous les entraîneurs. Cela ne peut-être que bénéfique pour le technicien de 55 ans et le Paris Saint-Germain quand on connaît l’importance de l’aspect sentimental dans les performances sportives de Neymar.

Image : psg.fr

Par ailleurs, il faut noter également la bonne relation entre Christophe Galtier et la majorité des francophones du vestiaire, et particulièrement, Abdou Diallo. Souvent associé à un départ, l’international sénégalais est très apprécié par son nouveau coach pour sa polyvalence et sa faculté à évoluer au poste de défenseur central gauche, un profil rare sur le marché.

Au risque de se répéter, aucune conclusion n’est à tirer ici, et l’idée n’est pas non plus d’être utopique. Si les bonnes relations entre tous, et notamment avec le nouvel homme sur le banc du PSG sont primordiales, il est tout aussi important de savoir communiquer au sein d’un vestiaire. C’est ce qu’a su faire Galtier à l’issue de la troisième et dernière rencontre de préparation remportée sur le score de 2-6 face au Gamba Osaka. En effet, le technicien français a fait part de son mécontentement face à ses joueurs au sujet de leur attitude sur les deux buts concédés.

Si la gestion d’un vestiaire comme celui du PSG était présentée comme son plus gros défi sous les cieux parisiens, force est de constater que celui ci est relevé haut la main par Christophe Galtier, pour le moment en tout cas.