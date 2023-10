Mukiele : « On apprend beaucoup de choses avec Luis Enrique »

Hier après-midi, le PSG s’est largement imposé contre Strasbourg (3-0). Nordi Mukiele a tenu à saluer la montée en puissance collective de son équipe.

Les matches après les trêves internationales sont toujours des rencontres pièges. Hier soir, le PSG n’est pas tombé dedans contre Strasbourg, s’imposant facilement contre Strasbourg grâce à des buts de Kylian Mbappé, Carlos Soler et Fabian Ruiz (3-0). Remplaçant au coup d’envoi, Nordi Mukiele est entré en fin de match et a joué une bonne vingtaine de minute. Son deuxième match de la saison, après ses dix minutes disputées contre Marseille (4-0), lui qui a été éloigné des terrains pendant de très nombreux mois en raison d’une blessure à l’ischio-jambier. Présent en zone mixte, dans des propos relayés par l’Equipe, le latéral droit du PSG a tenu à souligner l’apport de Luis Enrique.

Le match

« Ça s’est très bien passé. Le coach nous avait prévenus que les matches après la trêve sont un peu compliqués, aujourd’hui, on a montré le contraire. On a montré qu’on était concentrés du début jusqu’à la fin. On est très contents des 3 points aujourd’hui. C’est à nous de continuer parce qu’on a un match important face à l’AC Milan dans quelques jours.«

Refouler la pelouse

« Ça me fait du bien. J’aime être sur le terrain. Peu importe où. Aujourd’hui, je suis rentré à gauche, j’ai fini à droite. Je prends énormément de plaisir. Ça fait plus de six mois que je n’avais pas joué. Jouer une vingtaine de minutes, ça m’a fait du bien. C’est à moi de continuer et de convaincre le coach que je peux aider cette équipe.«

Prêt à jouer 90 minutes ?

« Physiquement, je me sens bien. Je sors d’une très longue blessure, il ne faut pas me jeter au feu. J’ai joué 10 minutes contre l’OM, là 20 minutes, mon ischio va bien. C’est à moi de travailler à l’entraînement pour ne pas rechuter. J’y vais « step by step ». Je suis très content dès 20 minutes que le coach m’a données. Je vais essayer de gratter plus que ça.«

La titularisation de Soler au poste d’arrière droit, frustrant pour moi ?

« Je ne vais pas dire frustrant parce que c’est le choix du coach. Carlos a fait un bon match. Tant mieux pour l’équipe.«

L’équipe prête collectivement pour l’AC Milan ?

« Je ne pense pas, je suis sûr que nous sommes prêts, on l’a montré aujourd’hui. On a une très bonne équipe, on joue très bien collectivement. Ça a peut-être pris du temps mais aujourd’hui, les résultats sont là. Ce sera à nous mercredi d’oublier le match de Newcastle (1-4). Et aller de l’avant. Ce sera un très bon test pour nous.«

Le début de saison flamboyant d’Achraf Hakimi

« Il fait un très bon début de saison. Il a été décisif, il a été bon défensivement. C’est très important pour nous. Peut-être qu’il est à mon poste mais on a le même maillot. Si Achraf fait des bons matches, je suis très content. On n’est pas qu’un seul joueur, on fait du foot, pas du tennis.«

Luis Enrique

« C’est intéressant oui, on apprend beaucoup de choses avec lui. Il nous montre un tout autre football, je trouve qu’on s’adapte très bien à ce football-là, ça demande encore du temps mais avec la qualité qu’on a, on va très très vite prendre le football du coach.«