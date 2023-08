Mvogo dithyrambique sur le PSG version Luis Enrique

Le PSG a été tenu en échec devant son public ce samedi soir par le FC Lorient à l’occasion de l’ouverture de la Ligue 1(0-0). Une partie pourtant dominée de la tête et des épaules par les Rouge et Bleu.

C’était la grande rentrée du Paris Saint-Germain ce samedi. Opposés au FC Lorient pour la 1ère journée de Ligue 1, les hommes de Luis Enrique n’ont eu d’autres choix que de concéder un score nul et vierge. La faute à une grosse inefficacité dans la zone de vérité. Plusieurs points ont tout de même été intéressants à observer avec une mainmise totale sur la rencontre. Néanmoins, il faudra encore que les nouvelles recrues trouvent leurs marques et que les consignes du technicien ibère soit digérées.

🚨 Le PSG s’efforce de renverser la tendance avec Mbappé en respectant certaines promesses faites au joueur printemps 2022 🗣️



L’idée ? Prolonger le joueur jusqu’en 2025, avec la promesse de le laisser partir au Real Madrid à l’été 2024 ⏳🇫🇷



[@FabriceHawkins] pic.twitter.com/vneIYhHy5T — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 13, 2023

Une équipe impressionnante

Reste que le PSG version Luis Enrique a particulièrement impressionné Yvon Mvogo, le portier des Merlus. Au sortir de la rencontre, celui-ci n’a, en effet, pas tari d’éloges sur la copie rendue par les joueurs parisiens. « Très belle équipe de Paris ce soir. Il n’y a rien à dire. Que ce soit derrière ou devant, ils ont des qualités individuelles incroyables. Mais encore plus en équipe. C’est vrai que ce soir on a souffert. On a souffert face à une équipe de Paris oppressante. Quand on avait le ballon, on n’avait pas le temps de se faire trois passes. Surtout qu’on est une équipe qui aime bien repartir de derrière, aujourd’hui ce n’était pas possible. Ils nous ont étouffé. On a du faire des exploits pour pouvoir ne pas prendre de but et prendre un point à l’extérieur. (…). La clé, c’était leur contrepressing. Ça a été difficile de sortir le ballon proprement. (…) J’avais l’impression qu’ils avaient un homme de plus sur le terrain. »