Alors qu’il n’était pas présent sur la pelouse du Parc des Princes ce samedi soir face à Lorient (0-0, 1ère journée de Ligue 1), Kylian Mbappé ne compte pas plier bagages cet été malgré la pression mise par sa direction. Reste que cette dernière espère toujours convaincre sa superstar de parapher un nouveau contrat en terre parisienne.

C’est un feuilleton qui devrait s’étendre jusqu’à la fin du mercato estival. Face à la volonté de son joueur de ne pas prolonger et, donc, d’aller au bout de son contrat, le PSG a sévi dans ce dossier en écartant Kylian Mbappé du groupe à la disposition de Luis Enrique. Depuis plusieurs semaines, c’est le statuquo, et rien n’indique qu’une évolution notable aura lieu d’ici à l’entame du mois de septembre. Mais aujourd’hui, on apprend qu’un retour à l’apaisement est souhaité par les différentes parties engagées dans ce bras de fer. Rien de très bien concret sur le papier.

Un tableau qui se met en place

Sauf que le PSG a débuté de sacrées manœuvres qui pourraient faire penser à certaines promesses non tenues formulées il y a un an de cela, lorsque Kylian Mbappé a prolongé son contrat. RMC nous indique, en tout cas, que le but du club de la capitale est inchangé : convaincre l’international tricolore d’apposer sa signature sur un nouveau contrat de deux années, soit jusqu’en juin 2025, avec l’assurance de pouvoir partir à l’été 2024. L’arrivée d’Ousmane Dembélé, saluée par le principal intéressé, les démarches pour faire venir Randal Kolo Muani et les récentes discussions pour vendre Neymar Jr rentreraient ainsi dans ce cadre. Le but serait notamment d’aligner une attaque 100% française, tout ceci chaperonné par un coach de dimension internationale en la personne de Luis Enrique. Autant de facteurs qui, s’ils ne renverseront, à eux seuls, pas forcément la table, prouvent, à minima, que le PSG se donne les moyens de ses ambitions dans cet épineux dossier.