N.Karabatic : “Il nous reste deux semaines pour tout donner”

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou en octobre dernier, Nikola Karabatic a retrouvé l’entraînement avec ses coéquipiers le week-end dernier. Il a notamment pris part au voyage avec le groupe pour affronter Aix et Chambéry, même s’il ne pas figure sur les feuilles de match. Et à quelques semaines du début du Final4 de l’EHF Champions League, l’objectif de l’international français sera de retrouver du rythme. Pour le site officiel du club de la capitale, Nikola Karabatic est revenu sur la saison des Rouge et Bleu, avant d’évoquer son avenir.

Son regard sur la saison de l’équipe

Karabatic : “On est dans le sprint final ! On s’est mis dans une très bonne position. On a gagné la Coupe de France, on est bien placé en championnat et on s’est qualifié pour le Final4 de l’EHF Champions League. On ne pouvait pas rêver mieux ! Il nous reste deux semaines pour tout donner. Nous avons de bonnes périodes, mais aussi des un peu plus aléatoires. On a le talent nécessaire pour faire quelque chose de grand ! C’est entre nos mains. J’espère aussi que nous aurons le brin de chance qu’il faut. Tout le monde est excité. On sait ce que ça demande en concentration. Les joueurs seront prêts, je ne me fais pas de soucis.”

Son avenir (sous contrat jusqu’en 2022)

Karabatic : “Oui, mais je veux déjà voir comment je vais me sentir à mon retour. Bien évidemment, si tout va bien dans le meilleur des mondes, j’aimerais continuer et terminer ma carrière au Paris Saint-Germain. J’ai aussi envie de jouer le plus longtemps possible avec mon frère (Luka Karabatic qui a récemment prolongé jusqu’en 2024). Mais pour le moment, ce n’est pas l’actualité. J’ai déjà discuté avec les dirigeants et on se reverra en début de saison prochaine.”

Les performances de son remplaçant, Luc Steins

Karabatic : “Il s’est très bien intégré ! Il a tout de suite apporté sa palette, qui est très différente de la mienne. Son apport est formidable. Je suis très content qu’il poursuive l’aventure ici. Ça va nous amener une arme de plus. Il m’a beaucoup impressionné. J’ai hâte de pouvoir jouer avec lui. En plus, c’est une très belle personne qui fait du bien à l’esprit d’équipe. C’est que du bonus !”