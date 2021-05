Geyoro en lice pour le plus beau but de D1 Arkema

Les Féminines du PSG réalisent une très belle saison. Demi-finaliste de la Ligue des Champions, elles sont en tête de la D1 Arkema à deux journées de la fin. Lors des Trophées UNFP, Christiane Endler a reçu le trophée de la meilleure gardienne, alors que Kadidiatou Diani a reçu le trophée de meilleure joueuse. Le PSG a également placé sept joueuses dans l’équipe type de la saison. Le PSG pourrait remporter un nouveau titre cette saison avec Grace Geyoro. La milieu de terrain parisienne est en lice pour remporter le titre de plus beau but de la saison. Le but choisi est celui qu’elle a marqué contre Le Havre en décembre. Elle est en concurrence avec Sh’nia Gordon (Guingamp), Amel Majri (Lyon) et Gouthia Karchouni (Bordeaux).