Handball – Luka Karabatic prolonge jusqu’en 2024

Alors que son contrat avec le PSG Handball prenait fin en 2022, le pivot parisien, Luka Karabatic, a paraphé un nouveau contrat avec les Rouge et Bleu de deux saisons supplémentaires. Ainsi, le joueur de 33 ans est désormais avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024. Depuis son arrivée au PSG en 2015, Luka Karabatic a remporté “les cinq championnats de France, trois Coupes de la Ligue, deux Coupes de France et deux Trophées des Champions. L’actuel capitaine de la formation parisienne a jusqu’à présent inscrit 623 buts matchs sous le maillot Rouge et Bleu, toutes compétitions confondues.”

Via le site officiel du PSG, Luka Karabatic a évoqué sa joie de prolonger l’aventure avec le maillot parisien. “Cette prolongation symbolise tout l’attachement que je ressens pour le Paris Saint-Germain. Je suis ravi de poursuivre l’aventure sous le maillot Rouge & Bleu. Une relation très forte s’est tissée au fil des années avec mes dirigeants, mes entraîneurs, mes coéquipiers et nos supporters. La confiance qu’ils me témoignent me permet de continuer à grandir. Je suis convaincu que nous allons accomplir de grandes performances et marquer davantage l’histoire du Club en remportant de nouveaux trophées.”