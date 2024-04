Nagera : « C’est mon club de cœur, j’ai tout appris à Paris »

Formé au PSG, Kenny Nagera n’a pas eu sa chance avec l’équipe première. Actuellement au Luxembourg, il est revenu sur ses années au sein des Rouge & Bleu.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation, voire le meilleur centre de formation de France. Beaucoup de titis poussent à la porte de l’équipe première, mais peu arrivent à se faire une place avec les professionnels. C’est le cas de Kenny Nagera. Le jeune attaquant (22 ans) a joué une rencontre avec son club formateur contre Strasbourg en avril 2021. Régulièrement prêté lors de son passage à Paris, il a résilié son contrat la saison dernière et a rejoint le championnat luxembourgeois, à Differdange. Pour Foot Mercato, il est revenu sur son départ de son club formateur l’été dernier.

« J’ai grandi au PSG«

« J’étais au loft l’été dernier. Dire que je l’ai mal vécu, c’est peut-être exagéré, mais j’ai grandi au PSG, je suis devenu un homme là-bas, ma période d’adolescence, je l’ai connue là-bas… J’ai eu du mal à passer le cap, j’ai réalisé que récemment. C’est mon club de cœur, j’ai tout appris à Paris. Les conditions de mon départ ? J’ai résilié mon contrat. Au loft, j’ai vu que c’était compliqué, il y avait beaucoup de bons joueurs, d’exigence, peut-être que je n’étais pas encore prêt pour ce niveau. Je l’ai pris de cette façon-là. Je me suis dit “travaille et tu retrouveras ce niveau. Tu as déjà goûté un peu.” Le PSG, ça a été une bonne expérience, si j’ai réussi à être là, c’est que je peux être là. En fait, il faut juste continuer de travailler pour retrouver tout ça. »

Kenny Nagera a également évoqué les titis qui percent cette saison avec le PSG, comme Warren Zaïre-Emery. « Warren, je ne l’ai pas vraiment connu, il était plus petit (il est issu de la génération 2006 et a quatre ans de moins que Nagera). J’entendais parler de lui, car on me disait que c’était un crack dans sa génération. Moi, j’étais avec les professionnels, j’étais un peu plus avancé donc je ne l’ai pas vu venir, mais je suis hyper content pour lui. Pour l’avoir connu très rapidement, c’est un petit dont on n’entend jamais parler en mal. Avec sa génération, il ne parlait pas beaucoup. Mais chez les titis, il y en avait d’autres, des joueurs de qualité comme lui. Dans ma génération, je t’aurais cité Arnaud Kalimuendo (Rennes), Tanguy Kouassi (Séville FC), ça me fait plaisir de voir leur trajectoire aujourd’hui. » Il a enfin évoqué le joueur qu’il l’avait le plus impressionné au PSG. « (Il n’hésite pas) à mon poste, Kylian (Mbappé) hein. Honnêtement, c’est l’exemple pour chaque joueur. En termes de travail, d’exigence, c’est fort. Quand tu montes avec les pros aux séances, tu le vois bosser hyper dur. Après, il y a Neymar qui a une qualité technique exceptionnelle. Tu ne peux que grandir et apprendre avec ces joueurs-là. Ils sortaient du lot tous les deux. »