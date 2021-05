Nahi : “Je me concentre avant tout sur nous”

Dylan Nahi va retrouver les parquets de la Lidl Starligue ce soir à Limoges après avoir joué avec l’Equipe de France lors de la trêve internationale. Pour PSG TV, l’arrière gauche parisien (21 ans), a évoqué la prochaine rencontre de son équipe. “Elle est très bonne et dispose de beaucoup d’armes. Mais je me concentre avant tout sur nous-mêmes. Quel que soit l’adversaire, c’est notre prestation qui compte. À l’aller, nous avions gagné assez largement à Coubertin (42-20). C’était une belle victoire et il faudra reproduire cette prestation !“

Nahi qui est également revenu sur la défaite contre Nantes la semaine dernière. “C’était un match compliqué. On n’a pas fait ce qu’il fallait pour le remporter. Nantes a bien joué et a été meilleur que nous sur cette rencontre. On ne voulait évidemment pas perdre. En tant que sportif, on n’aime pas ça. Mais ça va nous permettre d’apprendre de nos erreurs et de rebondir. Ça montre qu’on n’est pas imbattable. Ça nous a fait mal, mais ça ne reste qu’un match. Notre saison se joue maintenant, avec les quarts de Ligue des Champions et la finale de Coupe de France qui arrivent. C’est maintenant qu’il faut être armé pour finir la saison comme on le mérite. Une défaite qui gâche notre saison ? Non, car le plus important est d’être Champion de France. Une défaite fait tache, mais elle ne va pas nous mettre la tête sous l’eau. Maintenant, on connaît les erreurs que l’on ne doit pas reproduire. Je pense que nous remporterons quand même le titre, il faut rester sérieux et garder notre ligne de conduite.“