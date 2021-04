Avant d’affronter Nantes ce dimanche à Coubertin en Lidl Starligue, le PSG Handball avait remporté ses 22 matches de championnat cette saison. Le début de match est très bon pour le PSG, qui arrive à prendre quatre buts d’avance (6-2, 8e). Ce deuxième but Nantais qui intervient après six minutes sans marquer pour l’adversaire parisien notamment en raison de quatre parades de Vincent Gérard. Le PSG va poursuivre sa domination (9-5, 16e) avant de voir Nantes revenir à un but (9-8, 21e). Nantes va même réussir à prendre l’avantage (9-10, 24e) pour le garder jusqu’à la mi-temps (12-13). Au retour des vestiaires, Nantes va conserver son avantage et même l’agrandir (14-18, 40e) le gardien nantais se montrant également performant dans ses buts. À 15 minutes de la fin, le PSG va réussir à revenir à deux buts (18-20, 45e). Le PSG va voir Nantes reprendre quatre buts d’avance à trois minutes de la fin (21-25, 57e). Les coéquipiers de Mikkel Hansen vont réussir à revenir à un but de Nantes mais c’est trop tard (24-25). Les Nantais repartent de Paris avec la victoire. Le PSG Handball, qui compte toujours six points d’avance en tête du championnat, ne réalisera donc pas l’exploit de remporter tous ses matches en Lidl Starligue.