Un week-end important pour la course au titre et à l’Europe

Il ne reste que trois matches de Ligue 1 et les courses au titre, à l’Europe et du maintien sont palpitantes. Ce week-end, il devrait y avoir des gagnants et des perdants dans les courses au titre et à l’Europe. Dès ce soir, Lens reçoit Lille pour le derby du Nord. Les deux équipes ont des objectifs différents. Leader avec un point d’avance sur le PSG, les Lillois sont en course pour le titre, eux qui n’ont plus été champions depuis 2012. De son côté, Lens est un promu surprenant. Les hommes de Franck Haise jouent un beau football et son cinquième au classement. Ils se battent pour une qualification en Europa League la saison prochaine. Les Lensois ont le même nombre de point que Marseille, et compte deux points d’avance sur Rennes. Les Lensois voudront l’emporter pour conserver leur cinquième place, eux qui restaient sur quatre matches sans défaites avant leur revers sur la pelouse du Parc des Princes la semaine dernière. Les coéquipiers d’Arnaud Kalimuendo qui suivront également avec intérêt le match de clôture de la 36e journée de Ligue 1 entre Rennes et le PSG. Cette rencontre sera aussi importante puisque le PSG souhaitera s’imposer pour pourquoi pas reprendre la tête de la Ligue 1. Marseille se déplacera à Saint-Etienne dimanche après-midi (13h) avec le résultat de son adversaire principale pour la cinquième place. Enfin, Lyon et Monaco, respectivement à Lorient (samedi 17 heures) et Reims (dimanche, 17h05) se bâteront à distance pour la troisième place du championnat. Un combat pour le titre et l’Europe qui s’annonce passionnant.

Le programme des matches pour le titre et la course à l’Europe

Ce soir 21 heures

Lens / Lille (Canal Plus)

Samedi 17 heures

Lyon / Lorient (Canal Plus)

Dimanche